【廣編】高速公路服務區國際合作　新東陽與韓國大保集團締盟

▲新東陽公司與韓國大保集團締盟，未來將攜手促進台韓國際合作。

圖、文／新東陽提供

隨著國際觀光的熱潮，為滿足高速公路服務區更多的期待與需求，因此在軟、硬體上也有很多創新與貼心服務，並發展成為旅遊觀光購物的景點，新東陽所經營的關西、西湖、清水及南投服務區經營績效優異也是服務創新的領頭羊；近日新東陽與韓國大保集團完成跨國企業締盟，透過彼此成功經驗的分享與學習，提供產品差異與服務創新，相信在企業共同的合作與協助下，必能共創服務區的新里程碑。

韓國大保集團跨足建築、資訊、高爾夫球休閒事業及商場的經營，除了是韓國高速公路興建及電子收費系統建置主要廠商，其大保流通公司在韓國為最大的服務區經營企業，目前經營56個高速公路服務區。新東陽今年5月24日受邀至韓國參加大保集團Green Concert年度活動並正式簽訂企業友好合作協議，新東陽總經理麥升陽表示：「透過台灣、韓國兩大高速公路服務區最好的經營團隊攜手合作，期望能讓兩國的民眾享受更具國際水準的服務。」

5月31日也剛自日本返國圓滿完成第三次的參訪，此次再與大保集團締結姊妹友好盟約，為民眾打造更具國際化與特色的高速公路服務區，更能成為旅行中必訪的觀光與美食景點。