　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】高速公路服務區國際合作　新東陽與韓國大保集團締盟

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼新東陽高速公路服務據點與韓國大保集團結盟。（圖／記者林璟倩攝）

▲新東陽公司與韓國大保集團締盟，未來將攜手促進台韓國際合作。

圖、文／新東陽提供

隨著國際觀光的熱潮，為滿足高速公路服務區更多的期待與需求，因此在軟、硬體上也有很多創新與貼心服務，並發展成為旅遊觀光購物的景點，新東陽所經營的關西、西湖、清水及南投服務區經營績效優異也是服務創新的領頭羊；近日新東陽與韓國大保集團完成跨國企業締盟，透過彼此成功經驗的分享與學習，提供產品差異與服務創新，相信在企業共同的合作與協助下，必能共創服務區的新里程碑。

韓國大保集團跨足建築、資訊、高爾夫球休閒事業及商場的經營，除了是韓國高速公路興建及電子收費系統建置主要廠商，其大保流通公司在韓國為最大的服務區經營企業，目前經營56個高速公路服務區。新東陽今年5月24日受邀至韓國參加大保集團Green Concert年度活動並正式簽訂企業友好合作協議，新東陽總經理麥升陽表示：「透過台灣、韓國兩大高速公路服務區最好的經營團隊攜手合作，期望能讓兩國的民眾享受更具國際水準的服務。」

5月31日也剛自日本返國圓滿完成第三次的參訪，此次再與大保集團締結姊妹友好盟約，為民眾打造更具國際化與特色的高速公路服務區，更能成為旅行中必訪的觀光與美食景點。

ET快訊
沒做過化療！賀一航「不知道自己會死」　白冰冰痛哭：入院才5天

關鍵字：新東陽,高速公路服務區,高速公路

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

出國候機不無聊！松山機場破天荒進無人咖啡廰、電話亭KTV

滿漢大餐＋關東煮百元超盛餐！網紅紛紛跟風開箱　與餓的距離＝0

【廣編】高速公路服務區國際合作　新東陽與韓國大保集團締盟

【廣編】白蘭4X酵素洗衣精減塑獎勵　集4個空罐回收當場抽

58金高還能更好喝？專業品鑑杯「收攏酒香、釋放芬芳」　「垂直年份」上市引老饕瘋搶

突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

「漂浮厚奶茶」超解渴！IG打卡再抽cama咖啡豆18K金項鍊

超人氣鹹食系列！「辣炒年糕風味炸雞」、「握飯丸」都能滿足你的胃

一瓶燕麥飲健康飽足少負擔　日常補充不怕熱量超標！

玩具總動員控尖叫！Q版限定胡迪、熊抱哥「絨毛藍芽喇叭」小7獨家販售

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

滿漢大餐＋關東煮百元超盛餐！網紅紛紛跟風開箱　與餓的距離＝0

【廣編】高速公路服務區國際合作　新東陽與韓國大保集團締盟

【廣編】白蘭4X酵素洗衣精減塑獎勵　集4個空罐回收當場抽

58金高還能更好喝？專業品鑑杯「收攏酒香、釋放芬芳」　「垂直年份」上市引老饕瘋搶

突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

「漂浮厚奶茶」超解渴！IG打卡再抽cama咖啡豆18K金項鍊

超人氣鹹食系列！「辣炒年糕風味炸雞」、「握飯丸」都能滿足你的胃

一瓶燕麥飲健康飽足少負擔　日常補充不怕熱量超標！

玩具總動員控尖叫！Q版限定胡迪、熊抱哥「絨毛藍芽喇叭」小7獨家販售

影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

陳建州又黑范范！公開「性感私密照」　網笑：準備跪算盤

永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　

佯裝問路「搶12年老車」　鴛鴦搶匪：沒錢回台中

少女心爆棚！媚比琳攜手Alice+Olivia推出聯名彩妝

約同事到家中壞壞！人妻嬌喊「他沒戴套」：OO比較細　老公一看秒揭姦情

普通人的自由主義／蔡英文的貴氣孤高vs.賴清德的苦情孤高

不同國家女性體味大不同　日本少女是「這一味」…研究：10幾歲最香！

穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

全國觀光產業論壇在台中　盧秀燕：待過旅行社最懂旅遊業

不開心！　金正恩觀看《人民的國家》　砲轟主創「不負責任」

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

把握好康！星巴克連4天都有買1..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

58金高倒入「品鑑杯」更好喝？

「韓版ZARA」SPAO撤台　..

Q版胡迪、熊抱哥藍芽喇叭必收藏

市售有機百百款　一招秒破解真假

瞄準健康消費趨勢！全家推營養美..

一瓶燕麥飲日常補充不怕熱量超標

滿漢大餐＋關東煮百元超盛餐必吃

「國際甜甜圈日」蜜糖波堤只要1..

星巴克連續2天限時4小時買一送..

好市多員工「腳踩義美茶上」噁爆

超解渴！「漂浮厚奶茶」今夏必喝

更多熱門

相關新聞

酒駕男高架橋甩尾　白車摔落10m路面

上海中環線高架5月31日晚間11時發生一起失控撞車的事件，依據後方車輛的行車紀錄器顯示，一輛白色轎車正常行駛在內線道，卻被超速失控的黑色轎車「甩尾」撞上，直接翻過高架橋護欄，從10公尺高橋面摔落、車體全毀。上海警方指出，肇事駕駛酒測後已達酒駕標準，目前已被刑事拘留。

警廣報「貓卡交流道」他塞車巧遇

前車掉落木板　3秒砸中擋風玻璃

鋼梁插進擋風玻璃　差點命中她喉嚨

柴柴愛坐副駕　饋頭「緊盯路況」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面