醉男高架上失控「側邊撞推」！　白車翻越護欄墜落10m全毀　

▲白色轎車被撞受到衝撞後，翻落高架橋。（圖／澎湃新聞）



大陸中心／綜合報導

上海中環線高架5月31日晚間11時發生一起失控撞車的事件，依據後方車輛的行車紀錄器顯示，一輛白色轎車正常行駛在內線道，卻被超速失控的黑色轎車「甩尾」撞上，直接翻過高架橋護欄，從10公尺高橋面摔落、車體全毀。上海警方指出，肇事駕駛酒測後已達酒駕標準，目前已被刑事拘留。

《澎湃新聞》報導，警方接獲報案後，立刻前往現場勘查、將墜落的白色轎車駕駛員送醫搶救，並在晚間23時50分逮獲肇事逃逸的汪男。警方稱，初步審訊後，汪男交代了酒駕肇逃的過程，目前已依法刑事拘留，案件仍在進一步調查。

上海市第十人民醫院表示，受到撞擊墜落地面的駕駛意識清楚、無生命危險，但肺部、耳朵等部位都有挫傷、擦傷，目前還在急診室觀察中。

▼白色轎車車頭全毀、車頂被掀起。（圖／澎湃新聞）



依照網友發布的圖片顯示，白色轎車受到撞擊後，翻落10公尺高的高架橋，落在平面道路的綠化帶上，車頭完全損毀、車頂掀翻且右邊板金嚴重扭曲。所幸駕駛並無大礙。

網友看完後十分憤怒，「尼瑪，看著像謀殺。必須嚴懲」、「這個看上去簡直就是故意的」、「我的天，還以為在拍電影，這是故意殺人嗎」；不過，也有網友認為，是道路設計有問題，「立交橋兩側的水泥護欄設計高度合理嗎」、「高架側面圍欄貌似沒能起到保護作用，這個設計是否要改良」、「護欄一下子就撞過去了，感覺這護欄設計的不合理」。