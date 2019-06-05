瞎掰「醫學牙醫雙主修」！騙高中妹拿筆記　2渣男聯手性侵

▲男大生用筆記誘騙高中妹到住處性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台南報導

孫姓男大生2016年透過手機交友軟體認識高三女學生小文，得知對方正在為大考做準備，於是向小文謊稱楊姓學長雙主修醫學系及牙醫系成績優異，再以借小文筆記為由，將她誘騙到租屋處性侵。台南地方法院分別判處2人5年2月與7年2月徒刑，2人決定上訴。

根據判決書，2016年11月中旬，孫男透過手機交友軟體認識正在準備大學考試的小文，認為有機可趁，於是與楊姓學長謀議，要把小文約到楊男租屋處性侵。2016年12月7日晚間，孫男在圖書館中，向小文騙稱楊姓學長雙主修醫學系及牙醫系，成績相當優異，隔日再騙小文到楊姓學長租屋處拿高中筆記。

小文不疑有他進入楊男租屋處，沒想到2男隨即伸出狼爪，孫男先是親吻她的右頸、撫摸腰部及胸部，小文趕緊將對方推開，但孫男仍不顧仍不顧抗拒，強行掀開小文的上衣撫摸親吻胸部。

此時楊姓學長先是假意要拉開孫男，安撫小文，但等到小文開始整理衣著時，楊姓學長反而阻止，更強摸小文的腰部及胸部，孫男更順勢將小文撲倒在床墊上，由楊男壓住小文的雙手，孫男則強行將小文脫個精光，過程中小文尋隙打開房門向外求救，但仍慘遭拉回床墊性侵得逞，孫男射精在手上後，隨即下樓騎車離去，楊姓學長見到學弟離開後，也讓小文自行離去。

事後小文將此遭到2名男大生性侵一事告知學校輔導老師，由校方通報警方處理。

▲2名男大生合力壓制高中妹，性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本文當事人無關）

台南地方法院檢視2名男大生對話發現，「學長交給你了」、「有性慾了嗎」、「快X他」、「等你考完」、「一起X」、「好啊！我們一起」、「明天X他不要緊張」、「你明天要讓他知道你的厲害」等語。

孫男坦承犯行，但矢口否認與楊姓學長計畫性侵，辯稱，對話中說要對小文下手，只是開玩笑；而楊姓學長則是不否認強制撫摸女方胸部及下體外側，但否認有共同強制性交犯行，辯稱女方內褲上唾液斑跡，是講話時口水滴落所致。

法院審理後認為，2人皆受高等教育，明知兩性本應互相尊重，竟然為了滿足私慾，背叛小文的信任，先將她騙到陌生環境後，再出手性侵，敗壞社會善良風俗，使小文身心飽受折磨，審酌2人年紀尚輕、無前科紀錄，依共同強制性交罪各判5年2月與7年2月徒刑。目前2人不服判決結果已上訴。

【更多新聞】

半夜溜進13歲小女友房間 「激烈運動」甜膩整天...太大聲露餡

坐捷運驚見阿婆「神來一腳」！抬膝硬插2人之間...她無言 網掀兩派論戰

訂飲料竟「熊抱摸臀」！見她崩潰狂尖叫再揮拳 噁男：叫外送就是要摸屁股