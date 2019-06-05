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SOD真上演！瘦男賊闖民宅...被女屋主強綁床上「壞壞」　淚訴：我才是受害者

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▲男賊闖民宅被霸王硬上弓。（圖／翻攝自微信公眾號生活報）

▲身材瘦弱的男賊因無力反抗，被女屋主綁在床上硬發生關係。（圖／翻攝自微信公眾號生活報）

大陸中心／綜合報導

河南省鄭州城外郊區日前發生一件罕見的案件，一名30多歲的男賊破門闖進一間民宅盜竊，結果卻被女屋主拿繩子「五花大綁」捆在床上，接著竟然被迫發生了性關係，完事後才被鬆綁放行。男賊後來覺得自己受害決定報警，但仍因竊盜罪名被拘留。

綜合陸媒報導，女屋主姓韓，今年40歲，在3日與朋友深夜慶生結束後，回到家驚覺家裡遭小偷闖入，她當場逮到一名年約30歲的男子在翻箱倒櫃，保險箱也被撬開，喝醉的韓女馬上拿了條繩子衝進屋內，從背後將男賊制伏。

▲男賊闖民宅被霸王硬上弓。（圖／翻攝自微信公眾號生活報）

▲男賊事後覺得自己才是受害者，決定報警。（圖／翻攝自微信公眾號生活報）

身材瘦弱的男賊因為無力反抗，後來被韓女綁在床上。沒想到單身已久的韓女看到男賊長相不錯，竟然色慾大起，強迫男賊與她發生了性關係，事後才鬆綁放行。男賊事後覺得自己才是受害者，決定報警。

報導更指出，警方後來對韓女說教並批評了一番，男賊也以侵入住宅竊盜的罪名遭到拘留。消息一傳出，許多網友紛紛留言，有人就怒批男賊，「便宜你啦！報什麼案！」，也有人表示，「帶著終生難忘被豬ＸＸ的陰影確實比死刑更難受，哈哈！」

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