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坐捷運驚見阿婆「神來一腳」！抬膝硬插2人之間...她無言　網掀兩派論戰

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捷運,北捷,捷運車廂（圖／記者季相儒攝）

▲上年紀的阿姨腳踩別人座位上綁鞋帶，引發兩派網友論戰。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事者無關）

突發中心／綜合報導

搭捷運時卻遇上其他乘客神來一腳，你會怎麼想？一名女網友表示，上午搭乘捷運中和新蘆線時，一名看起來上了年紀的阿姨，突然將腳直接踩上她和另名乘客的座椅上，大剌剌地綁起了鞋帶，讓她相當無言，但PO文曝光後，兩派網友分別提出不同看法！

原PO在臉書社團「爆料公社二館」發文，早上乘坐台北捷運中和新蘆線時，一名坐在博愛座身穿藍色上衣、白色長褲，肩背黃色包包的阿姨，突然將腳跨上座位綁鞋帶，但腳跨的位置不是阿姨的座位，而是她與另名乘客所坐的位置中間，讓她忍不住直呼，「實在令人無言！」

▲▼阿姨捷運上綁鞋帶。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

▲有網友認為阿姨可能是腰不好，才腳踩座位。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

PO文曝光後，兩派網友分別提出不同看法！其中一派認為，「大媽無敵」、「他有跟你先告知嘛？沒有就沒禮貌了」、「阿婆都沒在客氣的啊」、「你就給他從頭上巴下去」、「講一下是OK，但是講都不講就這樣跨上來實在有點不舒服，她看起來也沒有覺得自己好像造成別人困擾的樣子...」、「以腿還腿... 攻她中路...」、「換你把腳踏在他的胯下，綁褲腰帶」、「不要因為老人，把這種事合理化好嗎？」

另一派則認為阿姨的動作無傷大雅，也許是有隱情，「我確定她腰彎不下去，只能這樣綁，她可能就是少了一點禮貌」、「人老了骨頭難免硬多擔待一些吧」、「年輕人可以跟阿嬤說，請把腳放下，我幫你綁鞋帶，這樣不是很好嗎？」、「我也有過這情況，不過後來想想老人家可能腰不大好彎，後來我就跟她說我來幫她，老人家才說不好意思因為腰受傷過，也跟我說拍謝..呵呵...當時笑笑氣氛就這樣過了^^」。

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關鍵字：台北,捷運,綁鞋帶,座位

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