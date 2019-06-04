半夜溜進13歲小女友房間　「激烈運動」甜膩整天...太大聲露餡

▲劉男凌晨潛入小女友房間「激烈運動」。（圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事者無關）

地方中心／台中報導

台中市一名劉姓男子在臉書上結識年僅13歲的小婷（化名），2人進而交往。2017年底劉男半夜溜進女友房間，2人發生性關係，還共眠一宿，隔日晚上小婷家人聽到房間內竟傳出男生聲音，發覺不對勁，通知師長後，報警處理。劉男一審時被判刑3年2月；二審法官審酌情況，折衷改輕判10月，全案仍可上訴。

根據判決書，劉男透過臉書認識小婷，雙方在網路上聊天進而交往，2018年1月14日凌晨2時許，劉男憑著小婷傳給他的住址，前往小婷家中，2人房間內獨處發生性行為，隔日劉男更待在小婷房間內一整天，直到晚間9時許，小婷家人驚覺孩子房間內竟傳出男生的聲音，經通知師長後，由師長通報警方處理。

劉男坦承確實有與小婷發生性關係，但他不知道小婷的真實年齡，雙方在臉書私訊時，小婷說自己16、17歲，臉書上也沒有登載生日，他才會認為小婷應該有16歲以上；小婷則在偵查中證稱，她並未告知劉男在哪裡就學，但她曾在臉書說過自己滿14歲。

合議庭不採信劉男的說詞，認為就小婷的臉書照片而言，她稚氣未脫並沒有超齡打扮，面貌、氣質也與一般國中女學生無異，劉男應該可以猜到小婷是就讀國中階段的女孩子，法院審酌，以姦淫少女（未滿14歲）的法條，判處劉男3年以上，太過苛責，折衷依姦淫滿14歲未滿16歲之罪，判處劉男10月徒刑。

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