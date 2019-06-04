闖空門反被女屋主五花大綁拖上床　瘦弱男覺得受辱報警！

▲年輕小偷入室盜竊，被女主人發現，被五花大綁拖上床，強行發生關係。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

近日網路曝光了一則新聞，引起網友熱烈討論。河南鄭州一名小偷近日在一戶人家偷竊時，被臨時回家的女主人發現。不過，女主人沒有選擇報警，而是看他長相不錯，色心大起五花大綁拖上床，強迫發生性關係！事後，小偷覺得受到侮辱，向警方報案。

40歲的韓姓女子家住河南省鄭州市城外郊區，過生日那天和同事朋友一起去喝酒慶生，回家已經是深夜11點左右。韓女剛到家，發現家門是開著，意識到家裡可能來了小偷。但她因為喝了酒，借著酒膽悄悄進屋，果然發現一名年輕男子正在翻箱倒櫃。她看到家裡已經被翻得亂七八糟，保險箱已經被撬開。

韓女見狀立馬拿起一條繩子，火速從背後將小偷捆住。身材瘦弱的小偷不是韓女的對手，被她五花大綁制伏。但韓女沒有報警，而是將人綁在家中。單身已久的她看著小偷長相還可以，加上喝了點酒，竟強行發生了關係，事後才鬆綁放走他。

小偷覺得受到了奇恥大辱，認為自己才是受害者，離開韓女的家以後，憤怒選擇了報警。目前，警方批評教育了韓女，另以入室盜竊的罪名逮捕了小偷。

網友爆笑稱，「電視劇都不敢這麼演」、「男小偷都不是對手，很快就被制伏了，估計這女的是女版張飛。」、「偷的最屈辱的一次」、「真是單身久了看誰都眉清目秀」。不過也有網友為小偷打抱不平，認為明明就是性侵，「這女的性侵都不用判刑麽？這是在歧視男性麽」。

不過，《ETtoday新聞雲》的記者搜尋關鍵詞發現，這則新聞刊發媒體和發生時間均不確定。