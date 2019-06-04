點黑糖珍珠鮮奶　店員一動作他太震驚「想翻白眼」...2派網友吵翻了！

▲女網友點了中杯黑糖珍珠鮮奶，到手時發現店員「搖了一下」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「今天我拿到這杯飲料非常震驚！」女網友抱怨，去飲料店買了一杯黑糖珍珠鮮奶，結果從店員手中接過飲品，一眼就讓滿滿的期待落空了，原來關鍵在於「搖晃了」，意外掀起一波辯論。

沈姓女網友3日晚間在「爆怨公社」貼文，分享去一間手搖飲料店，點了中杯冰黑糖珍珠鮮奶，花了45元。結果當她歡喜從店員手中接過成品時，看了飲料一眼瞬間感到震驚與錯愕，大好心情就這麼毀了，完全無法理解店員的所作所為！

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以下是女網友和店員的對話：

我：這是什麼？我點的是黑糖珍珠鮮奶欸？

店員：呃，這是黑糖珍珠鮮奶啊！

我：......你幫我搖晃了？

店員：......呃，對（意外的表情）。

我：......（有忍住翻白眼）。

▲不少民眾為了美麗的黑糖紋路痴狂。（圖／翻攝老虎堂臉書粉絲專頁、資料照）

「為什麼要幫我搖晃？你知道你剝奪我購買黑糖珍珠鮮奶的樂趣跟理由了嗎？」原來，好事的店員貼心搖晃飲料，讓杯子內的黑糖全和鮮奶融為一體，斑斕花紋不見蹤影，女網友形容那感覺就像買刮刮樂店員幫忙刮開、買韓式拌飯店員幫忙攪拌，「誰要你雞婆的」？

文章貼上網，意外引來2派網友交鋒，多數人支持fu最重要，「每個人的眉角不同，哈哈」、「我懂，我也不喜歡人家搖我懂飲料」、「誰要你雞婆的」、「有時就是為了上面的花紋，不然我買熱的就好了」、「滿心期待的漸層......（先搖了）瞬間想摔飲料」、「雖然店員是無辜的，但買飲料就是買爽的阿，妳搖了我就失去了喝的慾望呀！」

不過也有人認為不必小題大作，有需求該早點提醒，「問題在你沒先跟店員告知」、「下次可以提醒店員不要幫你搖，可能是習慣的問題」、「人家也是一片好意呀」、「有規定要搖吧」、「加完料後都會幫客戶搖一下啊......很奇怪？不搖底下甜、上面沒味道。」

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