她煮飯「用尖嘴鉗開蒜頭」！老爸超問號...釣出一票強迫症同好：可愛的怪癖

▲蒜頭示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

煮飯竟然需要用到「尖嘴鉗」？！一名女網友日前下廚的時候，詢問家人「尖嘴鉗放哪？」讓老爸一頭霧水、摸不清頭緒；她隨後才表示自己是要「開蒜頭袋上面的鐵絲」，娓娓道出自己的小怪癖，也引發網友們討論。

「尖嘴鉗放哪裡？」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己在廚房煮飯時，詢問家人尖嘴鉗放在何處，讓爸爸滿頭問號表示「你不是要煮飯，要三小尖嘴鉗？」對此她則表示自己是要「開蒜頭」。

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原來蒜頭的包裝網上被粗鐵絲繞起來，一般人通常都是從網子下手，直接扯破或是用剪刀剪開，不過她卻表示自己有個怪癖，「我喜歡每個包裝袋都是完整的，雖然最後也是都丟掉，可是就覺得完整的包裝袋很有成就感。」

▲原來是為了成就感的部分啊 ......。（圖／翻攝自爆怨公社）

部分網友們看了原po大費周章的行徑也覺得認同，「我也喜歡完整的包裝袋」、「其實兩端一拉就開了」、「我也是耶！拆禮物也要慢慢拆，不想把包裝紙撕破」、「我拆信拆和包裹也喜歡拆得整整齊齊的」、「我也有這樣的習慣耶！便當的袋子都要完整地打開，同事都叫我撕開就好！」、「我也很注重包裝完整，就算是要丟掉的」、「後續收納也方便啊」。

不過也有許多隨興派的人不喜歡這麼麻煩，「扯開就好了啦」、「還要用尖嘴鉗太麻煩」、「不是有剪刀嗎」、「拿給男生用手扳開就好了」、「菜刀催落企」、「你也太龜毛」、「是處女座+強迫症嗎」。

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