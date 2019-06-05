台中狼師「抱狗誘褻女童」！雙手環抱一路摸下去…「看到爸爸也會怕」



圖、文／鏡週刊

狼師再現！台中地區一所知名安親班竟成狼窟，負責人的先生平日一副愛狗模樣，竟然利用毛小孩當誘餌，吸引女學童靠近，再趁機偷摸學生胸部，犯行長達數年，至少有3名女童受害，還會強抱、舌吻及撫摸下體等，導致受害女學生心理嚴重受創，發生自殘等後遺症，甚至只要看到男性、連自己父親也會害怕，台中地院日前依強制猥褻罪將該名惡狼重判6年。

▲台中一名安親班男老師抱狗引來女童親近，卻趁機將另一隻手伸入女童衣服內摸胸，行徑惡劣。（圖／鏡週刊提供，下同）

台中市一家知名安親班負責人的先生陳老師，年逾60，平常看似愛狗人士，一副老實模樣，卻經常藉著抱毛小孩，吸引女學童與狗玩耍，再趁機把手伸入女學生的衣服內搓揉胸部，甚至強抱、舌吻及撫摸下體，猥褻3女學童高達17次。

這家安親班由夫妻檔經營，妻子掛名負責人，二人一起輔導學生課業，雖然沒有立案，但因班上學童在校成績不錯，在當地頗富口碑，即使每月收費近2萬元，仍吸引不少家長把兒女送去課輔，殊不知裡面竟藏有狼師，經受害女學童向爸媽及老師哭訴，校方通報社工調查，全案才曝光。

▲台中地檢署（圖）獲報後，將安親班狼師依強制猥褻罪起訴，最後一審重判六年。

受害女學童之一的小雯（化名），目前就讀國中，但曾遭猥褻的陰影仍揮之不去，在法庭上提起這段不堪的往事，說著說著便潸然淚下。小雯告訴法官：「3年前11月某個週三傍晚，我放學去安親班，放下書包後，想跟小狗玩，抱著小狗坐著的陳老師見我走過去，突然把椅子轉了方向，背對著其他同學。」

小雯說：「當時我跟陳老師面對面，我蹲在地上逗陳老師手上的小狗時，陳老師突然將另隻手伸進我的制服內摸我胸部，其他同學都沒發現。我雖然嚇壞了，但覺得老師應該是不小心碰到我的，加上陳老師只摸了一下，就馬上把手抽開，我來不及做出反應。」

▲安親班陳姓男老師常趁四下無人之際，在教室對女學生襲胸或摸下體，其他同學渾然不知。圖為示意圖，與當事人無關。

小雯還說：「幾天後我又到安親班上課，當我吃飽後到廚房洗碗，陳老師突然伸出右手從後面環抱我，再將右手伸入我的內衣裡，整隻手直接放在我一邊胸部上，之後把右手從我衣服下抽出來，一路往下摸去，再從我褲頭伸進去內褲裡，摸我尿尿的地方。」

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