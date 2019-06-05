澎恰恰揭「偷拍光碟」真相！欠女主角一個道歉16年：妳心理一定不好過



圖、文／鏡週刊

資深藝人澎恰恰日前透露考慮出書，公開十多年前「自慰光碟案」的真相，其中一句「想告訴大家，人可以多壞」，引起女主角盧靚不滿，在臉書發文反擊！但2人隔空互槓後，又被拍到同桌用餐，讓外界霧裡看花。

本刊調查，原來2人戰火一觸即發，經雙方共同友人出面協調，才讓戰火止息。澎恰恰日前接受本刊專訪時更說：「我欠盧靚一個公道！」首度向盧致歉。盧靚則強調為了女兒，希望此事就此打住，恢復平靜生活。2人十多年的恩怨，總算以大和解收場。

▲澎恰恰16年來首度向光碟案女主角盧靚道歉，坦承自己欠她一個公道。（圖／鏡週刊提供，下同）

時間回到2004年，當時許多媒體報導有綜藝大哥被拍下性愛光碟，並影射該大哥就是澎恰恰卻遭澎本人否認，直到2005年澎才開記者會坦承有光碟，但只有自慰畫面；而曾與澎合作戲劇節目的女演員盧靚，也開記者會承認光碟是自己在2003年所錄製，並曾是因長期遭澎欺負騷擾，才會偷拍相關畫面自保。

自此澎、盧二人之間官司不斷，由於2人又分別找上有幫派色彩的郭桂彬、盧照琴等人協商，最終盧靚與盧照琴、郭桂彬等人被依恐嚇取財罪名，判處有期徒刑定讞，隨著相關人等入獄服刑，喧騰一時的光碟案也沉寂了下來，不料卻於月前再起爭端。

▲盧靚因澎恰恰受訪時的一句「人可以多壞」，激動地在臉書發文反擊。

5月底，現年63歲、在演藝圈被尊稱為「澎哥」的資深藝人澎恰恰，接受本刊專訪，雖然不改插科打諢的詼諧，但從他不時緊皺的眉頭，仍可察覺他對即將重提舊事的謹慎。

果然一提到光碟案，澎恰恰便收起笑容，嚴肅地表示，願意受訪是因為覺得自己欠盧靚一個公道，他說：「事情發生不論對錯，總有個開頭的人，我認為開頭的人就是我，身為男人就該負責，不能讓事情一面倒，這是不應該的，我應該還人家一個公道。」

▲當外界以為光碟案戰火將再延燒之際，澎恰恰（右）與盧靚（左）卻被拍到在桃園同桌。

●澎恰恰 小檔案

本名：彭璋燦

年齡：63歲 出生：嘉義

學歷：台南遠東工專機械科（現遠東科大）

家庭：與妻子黃敏寬育有2子1女

電視作品：《鐵獅玉玲瓏》《超級夜總會》主持人、《鳥來伯與十三姨》導演

電影作品：《球愛天空》《鐵獅玉玲瓏》《眾神的停車位》

●盧靚 小檔案

本名：盧向榮

年齡：46歲

出生：嘉義

學歷：國立台灣藝術大學戲劇系

家庭：未婚，育有1女

電視作品：《戲說台灣》《鳥來伯與十三姨》《親戚不計較》

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