鄰見「詭異舉動」開門嚇傻！老里長曾哭：不是兒死就我死　弒父嫌收押禁見

▲胡男（右）每每與父親爭吵後就會動手動腳，過去還曾將爸爸打到骨折，如今竟殘忍弒父。（圖／記者陳凱力翻攝）

社會中心／綜合報導

新竹市一名39歲胡姓男子和65歲父親發生激烈口角，竟狠砍爸爸20多刀，伴屍3天後載著遺體前往溪洲橋下棄屍，被法官裁定收押禁見。而死者擔任過三屆里長，是鄰里中熱心的「老里長」，他生前多次受兒子家暴，曾躲到鄰居家泣訴，「這樣遲早會出事，不是兒子死，就是我死」，沒想到竟一語成讖。鄰居則發現胡男和平常的舉動不一樣，覺得很怪異，打開胡家門發現地上都是血，嚇得報案。

警方調查，死者相當熱衷於地方事務，擔任過第16、17、18屆里長，雖後來爭取連任失敗，但當地民眾仍以「老里長」相稱。而死者與妻結婚後育有2子，其中么兒因故死亡，多年前和妻子離婚後，與長子胡男共同生活。

據鄰居描述，胡男平日狀況很多、脾氣古怪且前科累累，先前曾因毒品、家暴等案件入獄，1月底才獲釋返家，仍然惡習不改，每每與父親爭吵後就會動手動腳家暴，過去還曾將爸爸打到骨折。當時胡父還躲到鄰居家，哀怨泣訴「這樣遲早會出事，不是兒子死，就是我死。」

▼弒父的胡男見到員警旋即逃逸，最後仍被警方壓制逮捕。（圖／讀者提供）

鄰居供稱，在知道胡男有家暴傾向後，平日都會多加注意胡家狀況，5月31日聽到胡家傳來父子倆的爭吵聲，隨後就再未見胡父身影。3日下午4時許，鄰居步出家門，赫見胡男將轎車停放在門口，正在搬運東西，當時還好奇駐足觀看，沒想到卻見後車廂露出一截手臂。

鄰居透露，剛好看到胡男把「很像屍體」的東西搬上車，見到門口有灘血，打開門都是血：且胡父平常不會讓兒子騎車或開車，「因為他就是怪怪的」，所以看到胡男開車覺得很怪異，急忙報警才讓整起命案曝光。

▼胡父（右2）曾當選3屆里長，雖後競選連任失利，但當地民眾仍稱其為「老里長」。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方獲報後立即趕往胡家，但已不見胡男蹤影。胡當天傍晚駕車返家，見到大批員警立即逃逸，被65名警力圍捕，在竹光路遭攔獲。警方一開車門旋即聞到濃濃屍臭，後車廂雖未見屍體，但仍驗到屍水及部分毛髮。

由於胡男到案後對於案情、動機三緘其口，警方推斷，胡父應是在5月31日激烈爭吵後遭殺害，在胡男伴屍3天才驅車載往溪州橋棄屍。檢警漏夜相驗胡父遺體，發現胸部、腹部皆有20多處砍刺傷，幾乎已經被砍到血肉模糊，其中多處傷口集中在腹部，研判胡應是拿水果刀等利刃行凶。

警方指出，胡男到案後面對訊問均保持沉默，僅開口坦承自己確實殺死父親，對其他問題、案情細節皆拒絕回答，目前詳細案情仍需深入釐清。警方4日將胡依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送地檢署；檢方下午複訊後聲押禁見深夜獲准。

▼警方到胡家搜查在地面發現血跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼胡男遭法官裁定收押禁見。（圖／記者陳凱力攝）