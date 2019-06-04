被控誹謗韓國瑜出庭　吳子嘉：「王小姐應該要被傳喚」

▲吳子嘉被控誹謗韓國瑜案出庭後受訪認為，檢察官應該一定會傳王小姐出庭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄市長韓國瑜不滿被指與「王小姐」婚外情且育有私生女，5月31日控告《美麗島電子報》董事長吳子嘉涉嫌誹謗，台北地檢署6月4日就傳喚吳出庭，吳「鉅細靡遺」地說明事件始末，吳子嘉庭訊後對媒體說：「王小姐應該是一定要被傳喚的對象吧」。

據了解，能說善道的吳子嘉在偵查庭中，看了檢察官播放他在Youtube頻道《吳董談大選》節目中，指述韓國瑜與王小姐關係的節目內容後，繼續把相關情節鉅細靡遺地告訴檢察官，庭訊因此歷時5小時，吳子嘉還一度請律師幫忙到庭外拿水給他喝。

吳子嘉離開北檢前，被媒體多次詢問，是否把韓王關係的證據交給檢察官，吳稱「做了完整陳述，但是因為是臨時，有一些採訪筆記沒帶過來，在這個禮拜之內，希望把所有詳細資料，送到北檢。」對於聲請傳喚證人的部分，吳表示「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象，她本身是當事人之一。」不過檢方表示，會再研究考慮後續偵辦動作。

另外，針對先前報導韓國瑜也控告吳子嘉與公務員共犯洩密罪部分，據了解，韓與幕僚在最後時刻決定，為免混淆外界觀感，僅就吳子嘉涉嫌誹謗部分提告，但吳子4日仍批韓，「把自己扮演成國家機器打壓的被害者，禮拜六造勢時也把吳子嘉抹黑成打壓者，這些都是很低級的行為。」

【相關新聞】

爆「韓國瑜有私生女」吳子嘉北檢說明 民眾舉牌嗆聲爆發衝突

爆料韓國瑜桃色疑雲！ 吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

批韓國瑜塑造「被害者形象」 吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為