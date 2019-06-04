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登革熱疫情延燒又增3例！韓國瑜擔心疫情爆發「向中央討錢」

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▲▼0604韓國瑜市政會議後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市三民區近期爆發登革熱群聚感染，高市衛生局評估需再投入4千多萬元防疫計畫經費，但卻爆遭卡關，高雄市長韓國瑜昨同意動用高市府第二預備金，韓國瑜也表示已經向中央重新申請登革熱的經費，他提到「我們很擔心登革熱未來一旦爆發，對高雄市的形象、城市的形象影響很大」，目前高市府已成立一個特別小組，希望將這波疫情控制下來。

▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜巡視登革熱疫區 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜4日在市政會議後接受聯訪，有媒體問中央是否有卡登革熱防疫經費4千萬元？韓國瑜表示，高市府正向中央重新申請登革熱經費，因為現在高雄市三民區已有11個病例，由於登革熱患者有潛伏期「我們很擔心登革熱未來一旦爆發，對高雄市的形象、城市的形象影響很大」。

因此，韓國瑜表示目前市府已經成立特別小組，由秘書長負責，而且每一天都要開會，建立一個防火巷，希望能夠在30到31天之內要將疫情壓抑下來，因為一隻蚊子壽命大約28天左右，所以現在每一天都要緊急討論、來研究、來追蹤整個高雄市登革熱疫情。

▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市目前正全力防治登革熱。（圖／記者洪正達攝）

從5月29日截至6月4日止，三民區累計新增14例本土登革熱確定病例，居住地皆位於三民區鼎西里(1例)、鼎金里(13例)，衛生單位第一時間已立即安排確診個案住院進行防蚊隔離。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,登革熱

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