批韓國瑜塑造「被害者形象」　吳子嘉撿到槍痛斥：低級行為

突發中心／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗；對此，他於4日下午2點半至台北地檢署說明。吳子嘉聯訪時表示，韓國瑜太誇張，為了初選無所不用其極，將自己塑造成一個國家的被害者，低級行為。

▲吳子嘉接受訪問。（圖／記者呂佳賢攝）



美麗島電子報董事長吳子嘉5月30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，還育有一女。對此，韓國瑜認為已經嚴重影響到自己聲譽，於5月31日下午到台北地檢署按鈴控告，而他也要吳子嘉拿出證據來，「孩子在哪？錢在哪？｣。

吳子嘉4日下午到北檢說明，時間長達5個小時。吳子嘉在聯訪時表示，禮拜六的造勢活動，把他變成打壓者，這樣的行為實在低級，勸韓國瑜不要再做了，對品德有影響。

現場有媒體問到前立委孫大千是否有從中協調，以及外傳最後會與韓國瑜達成和解。對此吳子嘉回應，與孫大千本來就是朋友，但從來沒有談論到這類話題，目前全案已進到司法體系，若韓市長願意和解，那身為被告方樂見其成。

最後吳子嘉強調，將會在這禮拜補更詳細的答辯狀，針對全案細節、時間、地點以及人物等小細節，再補強一下。另外據了解，韓國瑜最後並沒有告洩密罪，所以針對洩密罪的部分吳子嘉並無過多的說明。

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