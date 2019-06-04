影／爆料韓國瑜桃色疑雲！　吳子嘉「偵訊5小時」後露面：檢察官交代不能說

突發中心／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，還有一名私生女，遭韓提告誹謗，而他也於4日下午2點半至台北地檢署說明，事後他表示，「已經將事件始末，鉅細靡遺向檢方陳述，也留下相關物證的部分」。

▲吳子嘉表示，已經將事件始末鉅細靡遺的跟檢察官陳述。（圖／記者呂佳賢攝）

長達五個小時的偵訊結束後，吳子嘉表示，「我跟檢察官剛剛談幾個小時，過程中當然不是在下象棋，我把全案有關韓國瑜報導的事件始末，鉅細靡遺向檢方陳述，也留下相關物證的部分，還有證人部分也做了交換、溝通，不過偵查不公開，檢察官也有交代我不能說，不然就要收押」。

此外，被問及王小姐是否會被傳喚一事，吳子嘉則回應：「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象吧，我們律師這星期會補上答辯狀，並把建議告訴檢察官，我希望在這禮拜之內，把答辯狀給檢察官」。

吳子嘉也強調，「我把全案細節，每一個細節都跟檢察官說了，因為韓國瑜市長有可能是未來總統、總統候選人，這是很重大的事情，他每一件事都屬於公領域，應該被檢視，我和他都要接受最嚴格的檢驗，今天我以被告身分被詢問長達5小時的時間，一定是做了非常完整的敘述」。

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