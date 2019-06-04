肉粽內餡包金＆銀元寶　屏東縣遊民收容所慶端午

▲屏東縣遊民收容所慶祝端午節，邀請街友一起包粽 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有吃過金元寶、銀元寶內餡的肉粽嗎？屏東縣遊民收容所慶祝端午節，邀請善心人士贊助，將象徵金、銀元寶的50元錢幣及10元的錢幣消毒後包裝於烘焙紙放進肉粽中，讓街友們吃完粽子後又有金、銀元寶可拿，提前度過溫馨的端午節。

▲▼送粽子、義剪。

屏東縣政府社會處說，屏東縣遊民收容所（又稱流星家園）在端午節前夕，邀請街友一起來包粽子，並由高雄慈聯基金會結合屏東飛鳴山鳳山寺及星聚點髮妝店共同為街友理髮，度過不一樣的端午節。

活動先由家園社工宣導165反詐騙專線，讓街友瞭解保管證件的重要及現行詐騙招數，另有星聚點髮妝店義剪服務，幫街友整理頭髮、改變造型，為了讓街友在剪髮後的清潔，沐浴車亦提供沖洗服務，讓街友可以清爽過一夏。

包粽活動，將象徵金、銀元寶的50元錢幣及10元的錢幣消毒後包裝於烘焙紙放進肉粽中，並由鳳山寺教導街友們包粽技巧，讓街友很興奮。

家園住民阿好姊對包粽躍躍欲試，也一起動手包料，經由鳳山寺人員的幫忙讓阿好姊成功包好一顆粽子；透過包粽活動，吃到自己包的粽子，提高他們的信心。

社會處張佳樺科長及家園社工也加入體驗包粽行列，且將滿滿心意的粽子，送至街友的手中。每位街友在拿到粽子後，迫不急待的就在家園門口吃了起來，讓街友有美味的粽子吃又有金元寶拿，感受溫馨的端午節。