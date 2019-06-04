▲ 新北金山區公所慶端午，社福志工隊手作香包贈長輩「揪感心」。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節將至，新北市金山區公所特於日前辦理「歡慶端午關懷長者系列活動」，由金山區長陳國欽帶領公所社福志工隊夥伴，手作平安粽香包，接續4日由區長陳國欽親送香包予金包里公共托老中心所有長輩，並由資深社政人員廖員擔任歷史小老師，用親切的台語向長輩講述屈原的故事及後人包粽子的習俗，藉由端午節系列活動，祝福所有長輩平安、健康、端午節快樂。

金山區長陳國欽表示，因為農曆5月以後天氣漸漸炎熱，因此蚊蟲蒼蠅孳生，傳染病很容易發生，古人常用菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭等植物去除各種毒害。特別送給長輩的香包，內含有菖蒲、艾草及香茅等天然植物藥材，不但可以驅蚊驅蟲及除疫，更是天然空氣芳香劑，香包袋外觀更繡有「平安」2字，給長輩帶來貼心的祝福；公所同仁擔任小老師台語講述屈原的小故事，逗樂長輩哈哈大笑，引起共鳴拉近彼此距離，帶給長輩一個美好、又難忘的端午佳節。

▲ 社福志工隊隊長簡梅君帶領志工夥伴齊做香包。

金山區公所社福志工隊隊長簡梅君表示，志工隊自2001年成立至今，將近有18年之久，期間支援公所大大小小活動不勝枚舉。今年歡慶端午系列活動在區長帶領下，由志工們團結合作做出平安粽香包送給公共托老中心長輩，讓志願服務的精神，更顯得特別有意義，每一顆香包包著滿滿愛心，可謂是禮輕情意重，貴重的禮物也比不上手作的溫度。

金山區公所表示，百善孝為先，烏鴉有反哺之恩，羔羊有跪乳之義，何況高齡社會的來臨，長者是社會的重要資產，其豐富的經驗與智慧不斷地傳承是社會進步的動力。公所希望藉由這次歡慶端午系列活動的舉辦過程，提醒身為子女的我們隨時關心長輩，重要節慶以外，平日裡更應該多花一些時間陪伴長輩，孝順長輩。

▲ 金山區長陳國欽逐一贈送香包給予長輩。

▲ 志工隊夥伴學習香包製作技巧。

▲ 金山區長陳國欽介紹香包材料。

▲ 公所同仁講述端午節故事。