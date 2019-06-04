▲ 新北旺年天團玩影像展創意，郭庭維獲內政部績優替代役男。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市軍人忠靈祠服役的替代役男郭庭維，因擅長攝影及創意影片設計，服役期間發揮專長拍攝武器公園及祠區導覽影片，協助民政局多項宣傳活動拍攝，並擔綱旺年天團攝影，參加多場公益活動表演，優秀表現獲內政部4日「108年上半年績優替代役男」表揚。

民政局兵役勤管科長林克文表示，為培養役男服務社會的公益精神，自2014年成立「旺年天團｣，遴選具有主持、歌唱、舞蹈、攝影、醫療等專長的替代役男，積極開展各項公益活動，其中巡迴參與老人共餐、育幼院等超過120場公益活動表演，深受阿公阿嬤和小朋友的喜愛。

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熱愛攝影的郭庭維，大學開始參加攝影社，後來進一步成為業界工作室的攝影助理，想在影像創作路上更加精進。他每天只要有空檔，就會用鏡頭紀錄人物畫面，用影像來描繪情感的互動。未服役前有空時也從事婚紗攝影師工作，攝影作品超過200件，不失職業水準。

郭庭維說，剛分發到軍人忠靈祠時內心充滿不安，擔心陰森的氛圍，沒想到，整體祠區看起來明亮舒適，旁邊還有全台最大的武器公園。服役期間他走遍祠區各個角落，拍攝祠區導覽影片；更挖掘祠區後方大同山的白色芒草美景，提供賞芒秘境的新聞素材，高超攝影技巧留住活動精彩每一刻。

林克文說，郭庭維平時在忠靈祠負責為家屬解釋安塔流程，也是旺年天團成員的他，有時會支援市府活動拍攝，並視拍攝主題地點準備適當之器材，以達成最佳拍攝效果。他展現多元創意獲得2019年內政部績優替代役男獎項，希望以他的例子，鼓勵役男在服役期間，找到自己的夢想，也為社會貢獻一己之力。