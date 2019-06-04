沒想到羊毛氈也能變森林　台藝大3才女另類藝術創作詮釋

▲ 台藝大工藝設計研究所林雅惠展出作品「蛹之森」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局主辦，串連6大藝文館舍的畢業祭《青春分號；不句號》正熱烈展出中！其中台藝大工藝設計研究所以及美術系研究所，將展出羊毛纖維、繪畫、陶瓷等作品。三位創作才女，不同創作面向，在新北市藝文中心一展少女的內心世界。

超現實藝術世界！新北市藝文中心首度化身奇幻夜森林

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來自台藝大工藝設計研究所的林雅惠，使用羊毛當作材料，透過濕氈、針氈、Nuno Felt的技法，做出暖手又暖心的藝術品。藝術家林雅惠表示，從大學時期就相當喜愛波希（Hieronymus Bosch ）的繪畫創作，以及超現實主義與電影《地心探險記》等，這些神秘又美好的作品都是她的創作養分。

《青春分號；不句號》展出的《地心花園》是藝術家醞釀七年的創作，將燈光元素融入羊毛氈中，使羊毛氈更加絢麗，營造出奇幻的地心夜森林，其中充滿許多神秘的植被與動物，等待觀眾親自前來一探究竟！

▲ 台藝大同學精彩作品將藝文中心打造成奇幻夜森林。

暖心又圓潤的陶瓷創作有著你所想像不到的故事

同樣來自於台藝大工藝設計研究所的包容瑜，是南瀛獎、桃源美展、臺灣陶藝獎等獎項的傑出新秀。包容瑜將創作視為一種自我療癒的過程，消化部分情緒後，再透過作品呈現給觀者。將富有溫度的陶瓷做出藝術家理想中圓滿的造型，將對家的渴望、內心的負面情緒用詩意、簡潔、柔軟的陶瓷來呈現，帶給人溫暖舒服的感受。

▲ 台藝大工藝設計研究所林雅惠展出作品「氈光場域」。

繪畫也能是音樂與舞蹈 趙珮瑩三個層面另類詮釋繪畫

就讀台藝大美術研究所的趙珮瑩，此次個展試圖突破舊有繪畫形式，呈現繪畫創作中「節奏」的三個層面，包括身體的節奏；繪畫的節奏；音樂的節奏。從小學習芭蕾舞的趙珮瑩，試圖將芭蕾舞中對身體嚴謹的細節要求，以及持續練習的勞動性融入到自身的繪畫創作，以生命時間、舞蹈律動、視覺幾何等元素作為展開符號學、語言學的繪畫概念探索。

新一代創作者的創新觀點，將顛覆我們對繪畫的想像。歡迎來到新北市藝文中心，讓美好作品療癒你的心，更多展覽訊息請洽新北市藝文中心網站：http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/查詢。