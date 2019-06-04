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吃好筍就來新北　健康三寶「綠竹筍」等你來嚐鮮

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▲ 吃好筍就來新北 健康三寶「綠竹筍」等你來嚐鮮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 吃好筍就來新北，健康三寶「綠竹筍」等你來嚐鮮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6至9月是新北健康三寶「綠竹筍」開始盛產的時節，正值端午佳節前夕，除了享用的美味的肉粽應景外，搭配清涼口感的綠竹筍更是絕佳的選擇。今年梅雨充沛，綠竹筍的產量穩定、品質良好，新北市政府邀請大家來品嚐「當地、當季、當令」最優質的綠竹筍。

農業局長李玟指出，近年來在新北市府與產區農會的共同努力下，新北健康三寶「綠竹筍」生產面積逐年增加，已達2328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，成為新北市重要的綠金產業。

▲ 吃好筍就來新北 健康三寶「綠竹筍」等你來嚐鮮。（圖／新北市農業局提供）

李玟表示，新北綠竹筍的品質深受各界肯定，也讓新北市綠竹筍在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數。而新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，境內已有24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障。

2018年新北筍王的新店筍農陳能恭表示，今年梅雨季雨水豐沛、有利於筍的生長，因此整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150-180元。農業局表示，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念。而鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以完全感受甘甜及香氣。

農業局表示，想要買好吃的新北健康三寶「綠竹筍」，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最好吃的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。

▲ 吃好筍就來新北 健康三寶「綠竹筍」等你來嚐鮮。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：新北,健康三寶,綠竹筍

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