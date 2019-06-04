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人夫交友軟體愛上人夫　「我兩邊都要不行嗎？一個是男友一個是老婆」

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▲▼同志,同性婚姻,同性戀。（圖／達志示意圖）

▲小明在交友軟體上認識小銘一周就去汽車旅館。（圖／達志／示意圖）

社會中心／綜合報導

台南一名男子小明（化名）新婚10個月背著老婆小花（化名），和同樣身為人夫的小銘（化名）搞婚外情，被妻發現還反問，「我兩邊都要....一個是朋友一個是老婆，這樣子不行嗎....好，是男朋友這樣可不可以，要我講這麼清楚嗎？」小花說，「我從來沒歧視過你們所有性向有問題的人，可是你們的欺騙對別人的傷害有多大」，並求償30萬元。法官判兩男得共賠10萬元。

判決指出，小花和小明2017年結婚，她控訴，小銘為有婦之夫並育有子女，明知她丈夫有配偶，仍與丈夫發生不倫婚外情；她2018年2月底發現兩男同月中曾一同前往汽車旅館休息。她說，丈夫也坦承愛上小銘，也承認和對方去幾次賓館，「做了不該做的事」。

小花指控，夫妻之間因互相誠實，但丈夫於婚前隱瞞同性戀的身分，在婚姻期間更與小銘發生婚外情，兩男應連帶給付她30萬元精神撫慰金。她事後和丈夫離婚。

▼小明和小銘的婚外情被妻子發現。（圖／示意照／CFP）

▲男男同志同性戀。（圖／視覺中國）

小明表示，2018年2月15日在交友軟體上認識小銘，同月24日一起去汽車旅館休息、聊天，他有跟妻子承認與對方認識「因為我們都已婚，這不是性癖好。」

小明經妻子親人當面質問時自承，「我那時候的共識是我兩邊都要....一個是朋友一個是老婆，這樣子不行嗎？....好，是男朋友這樣可不可以，要我講這麼清楚嗎？」

而小銘經小明撥打電話，於擴音通話狀態下，也跟小花承認已和小明交往一個月；小花問，「你真心愛他嗎？你只要敢說，我把丈夫讓給你...我從來沒歧視過你們所有性向有問題的人，可是你們的欺騙對別人的傷害有多大？你知道嗎？」小銘回「我知道」。

▼法官認為，兩男相識一周卻前往摩鐵，明顯已逾越一般人際社交行為界限。（圖／示意照／CFP）

同性，同性婚，同性戀（圖／視覺中國CFP）

台南地院法官認為，依社會一般通常觀念，被告兩人性向既為同性戀，僅相識約一周，卻相約前往汽車旅館短暫休息，縱未能確實證明兩人當時有發生性行為，此舉也明顯已逾越一般人際社交行為界限。

法官說，小明出自滿足家人期待或受限社會傳統觀念等考量，與原告結婚，雖是妥協於現實之舉，但此段婚姻本質為錯誤結合；被告間不正交往行為，對原告而言更是遭受利用的背叛，對原告精神上的傷害不可謂之不深。

法官斟酌兩男不正交往時間尚非長久，兼衡雙方各自教育程度、經濟能力，及原告因此所遭受精神上痛苦程度等，認為精神慰撫金30萬元核屬過高，判賠10萬元。全案可上訴。

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關鍵字：同性戀,同志,婚外情

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