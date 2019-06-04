取代跑步！自行車成熱門運動項目　2020年產業規模達6800億元

▲近年來，越來越多人喜愛從事騎自行車運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

近年來「騎乘」已經成為健身、跑步以外的熱門運動項目之一。根據大陸國家相關規劃指出，自行車運動產業總規模在2020時，將會達到1500億元（台幣約6819億元）。專家表示，從人均GDP水平看，大陸自行車運動產業正迎來快速發展的最佳時機。

根據新華社報導，中國自行車協會的分析數據顯示，「騎乘」是近期熱門的運動項目；北京、上海的騎行人口增長超過200%；四川、河南騎行人口也超過100%。此外，大陸全國目前有1億多人把騎車、騎自行車當作日常交通工具；而透過自行車運動的人就有將近1000萬。

中國自行車協會數據也顯示，近2年來，大陸光是運動自行車的年產值就達到162億元（台幣約736億元），而且騎乘愛好者人均年消費5820元（台幣約2.6萬元）。此外，51%的騎乘者每年會參加至少一次自行車業餘比賽；60%的騎行者每年會參加4次以上的騎遊活動；大陸全國各類自行車賽事達到4000多場，帶動了相關服務業的發展。

▲大陸目前有1億多人經常把騎車、騎自行車當作代替步行的交通工具。（圖／記者季相儒攝）

大陸國家體育總局等11個部委聯合發布的《自行車運動產業發展規劃》提出，到2020年時，大陸自行車運動產業規模要力爭達到1500億元（台幣約6819億元），而各級各類自行車賽事活動將達到5000場。

據悉，首屆「2019環太原國際自行車運動產業高峰論壇」上個月25日在山西太原市舉行，吸引了許多體育行業專家、相關從業者參與。而大陸自行車運動協會主席沈金康在論壇上表示，「自行車要成為中國體育產業發展的有力支撐點。」