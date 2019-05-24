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影／新婚快樂！第一場「平權婚禮」新人放閃恩愛　呼籲愛滋防疫重要

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▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名-洪健清。（圖／記者黃克翔攝）

▲第一場世紀平權婚禮於5月18日舉辦，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會、昆明防治中心及婚姻平權大平台等單位皆到場見證。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／台北報導

婚姻平權專法三讀通過，台灣寫下歷史新頁成為「亞洲第一個同性婚姻合法」的國家！日前，三對不同性傾向的佳偶聯合舉辦「世紀平權婚禮」，宣告從愛情走入婚姻家庭。為了打破同志與愛滋的污名化標籤，盼外界多重視而非歧視，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會、台北市立聯合醫院昆明防治中心及婚姻平權大平台等單位皆到場見證，並宣導「疾病平權」概念，無論性傾向與性別每個人都應該做愛滋篩檢，特別是婚前健康檢查，掌握自身健康與幸福。

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台灣第一場「世紀平權婚禮」同運先驅祁家威、婚姻平權大平台總召呂欣潔也出席婚禮，表達對同志伴侶的祝福。其中，祁家威分享，33年前就向立院申請公證同婚，卻被公文駁回：「同性戀者是變態」等，到21世紀，台灣終於成為亞洲首個同婚合法化國家，同時提醒新人們維持婚姻恩愛的重點是：互愛、互信、互助、戶諒，未來將持續克服孤兒收養、跨國婚姻的困難，盼其他國家加快腳步，通過同婚合法。

▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名-祁家威。（圖／記者黃克翔攝）

▲同運先驅祁家威出席婚禮，給予三位新人祝福。

法令通過後，台北舉辦第一場公開的平權婚禮，男同志阿拓與宣佑、女同志Amber與歡歡，以及異性戀伴侶吳士良與潘怡琳，三對不同性傾向的伴侶一起走紅毯邁向幸福，現場近300位親友共襄盛舉為新人祝福，場面真摯感人。經營Youtube頻道《逼逼日記》的Amber與歡歡，一個是薩克斯風老師、一個則物理治療師，倆人在PTT上認識結緣，交往到結婚才3年多，由爸媽挽手走浪漫紅毯，互動相處如熱戀中的小情侶。

許多父母得知子女的真實向性向，多數持反對甚至拆散相愛中的兩個人。Amber說，兩年前認為平權希望渺茫，經歷無數次的抗爭卻反覆在希望與失望中徘徊，「其實2017年有辦婚禮，但父母沒有出席。」學生時代留短髮的Amber，自嘲自己是標準T裝扮，曾經為了尋求答案，踏入職場後選擇開始留長髮：「看能不能改變什麼！」如今，暴風雨後的彩虹完整了，同性戀身份在律法上有保障，重新保衛每個人權利與平等關係，讓相愛的戀人能夠選擇要不要進入婚姻關係。

▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名。（圖／記者黃克翔攝）

▲經營Youtube《逼逼日記》的Amber與歡歡在雙方家長見證下，舉辦幸福婚禮。
▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名。（圖／記者黃克翔攝）

▲阿拓曾經因為性傾向被家人要求喝符水，如今與愛人順利結婚感到非常幸福。

「過去因和家人出櫃有過激烈衝突，甚至被要求喝符水、參加宗教祭改、諮詢醫師。」男同志代表阿拓挽著媽媽走紅毯，看起來十分快樂幸福，受訪時娓娓道來這段抗爭歷程，漫漫長路經過無數次的溝通，他最後用行動證明：「不一樣的性向，但都一樣的愛」終於得到媽媽的同理心，如今他帶著交往4年的男友宣佑邁向婚姻，接受各界祝福，彼此牽著手走入人生全新的階段。

面對外界對同性戀與愛滋的黑標籤，阿拓與宣佑認為，愛滋病就跟高血壓、糖尿病一樣可視為慢性病，只要好好服藥控制，也能維持生活品質，因性向與疾病有所不同，鼓勵大家接受愛滋篩檢，彼此尊重做好防護才能珍愛另一半。

▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名-洪健清。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，感染愛滋人數近兩年已下降20%。

▲▼全台首場「世紀婚姻平權婚禮」防疫、打破愛滋污名-洪健清。（圖／記者黃克翔攝）

▲無論性別傾向都應進行一次愛滋篩檢。

對於愛滋病污名化，祁家威指出，過去死亡率是99.9％，現在死亡率才0.1％，就像慢性病一樣可用藥控制，已經不是絕症，呼籲疾病平權概念。

根據疾管署統計數據可見，2018年確診1993位愛滋感染者，其中1950例為男性，43例為女性，而延遲診斷的患者以女性居多，佔所有女性患者的46.5%。

台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，感染愛滋人數近兩年已下降20%，不少人錯誤以為同性戀才與愛滋病有關，但無論性向、已婚未婚，應視愛滋篩檢為健康檢查的一環，保護及防疫部分同樣重要；昆明防治中心公衛護理組的莊苹主任則鼓勵，在這嶄新的時刻，大家可以「平權」的看待愛滋的議題、並為自己安排一次篩檢。

台灣第一場「世紀平權婚禮」婚宴，除了名人和親友現身力挺外，台北市立聯合醫院「昆明防治中心」也於現場提供免費愛滋篩檢服務，提供專業諮詢與衛教，宣導「藥防愛滋，無套不做」避免危險性行為，保護自己也保護他人。

最後，洪健清理事長與莊苹主任呼籲有性行為的人都應了解愛滋篩檢的重要性。

詳細醫療院所請見：https://www.lovemyself.org.tw/information#maps

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關鍵字：愛滋病,婚姻平權,平權,同婚

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