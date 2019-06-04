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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《少年事件處理法》修正案三讀　翻轉虞犯印記

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▲▼司法院祕書長呂太郎（左），少家廳長謝靜慧（右），共同主持記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院祕書長呂太郎（左），少家廳長謝靜慧（右），共同主持記者會。

記者吳銘峯／台北報導

立法院於上週五三讀通過了《少年事件處理法》部分條文修正草案，司法院指出，此次總計異動32條條文，是《少事法》1997年修正公布87條條文以來，最大幅度的修正。司法院祕書長呂太郎指出，本次修正共有四大重點：廢除觸法兒童準用《少事法》規定、曝險少年去標籤，縮減司法介入事由、建置曝險少年行政輔導先行機制、尊重少年主體權及保障程序權。司法院認為，這將翻轉少年虞犯的印記，回歸教育、社政體系。

司法院少年及家事廳長謝靜慧補充，本次修正以促進兒少在教育、社區及福利行政中能受到公平對待，尊重少年主體權及程序基本權為主要方向。她指出，虞犯制度以預防少年犯罪為本旨，是我國現行少年司法制度特色之一。但有鑒於虞犯少年並未觸法，相同行為在成年人是不受處罰的，因此兒權公約國際審查專家在結論性意見指出，應去除虞犯少年的身分犯規定；因而本次修正首先改以少年之性格及成長環境、經常往來對象、參與團體、出入場所、生活作息、家庭功能、就學或就業等一切情狀，判斷是否有保障少年健全自我成長之必要者，以補足少年健全成長所需，作為司法介入的正當性原則，去除身分犯之標籤效應。

謝靜慧進一步解釋，本次修正並依照本院釋字第664號解釋揭示司法介入事由的明確性要求，刪除現行規定7類事由中的4類，僅餘「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等3類行為，作為辨識曝險少年的行為徵兆。

另外謝靜慧也提到，本次修法大幅減少司法介入的機會，包含曝險少年在新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」的原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。另外本法修正1年後，7到12歲的兒童如有觸法事件，將回歸12年國民基本教育及學生輔導機制處理，不再移送少年法庭；行政機關也給予教育及社政單位1年期間，可以做足充分準備。
 

 ▼《少年事件處理法》部分條文修正重點。（圖／司法院提供）

▲▼《少年事件處理法》部分條文修正重點。（圖／司法院提供）

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關鍵字：法律,人權,少年事件處理法,司法院,虞犯,三讀,立法院

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