　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼時間，時鐘。（圖／視覺中國）

▲人能在世多久？答案只有上帝知曉，但能不能活得有價值？卻盡在自己手中。（圖／pixabay）

「現在幾點？」這個問題對現代人來說，實在太容易，手錶、手機、電腦、時鐘……，我們的生活環境中，充斥著顯示時間的各種工具。但在我的童年時期，想知道現在幾點鐘，那是得爬上窗台向外望去。

小時候住集集的公家宿舍，家裡沒有時鐘，還記得每天傍晚時分，媽媽在廚房裡忙，看著天色漸漸昏暗，她琢磨著父親是否快下班到家了，便會向正在客廳寫功課的我喊著：「你去看一下現在幾點了？」

當年家裡客廳牆上並沒有時鐘，聽到母親這樣叫，我就得放下功課，穿越廚房與餐廳，走上兩個階梯到和式臥房，爬上約五十公分寬的窗台，站在上面向外望，看看鄰居的鐘現在走到幾點，然後再扯起嗓門跟母親報時。

千萬不要誤會我從小就在搞偷窺，從那窗戶望出去，視野的百分之九十是空盪的廣場，只有正前方十一點鐘方向是當年客運（公路局，國光客運公司的前身）的車站候車室，牆上掛著一個大大的黑色時鐘，鐘面上阿拉伯數字、粗壯的黑色雙針，我站得老遠都能看清楚時間。這個車站時鐘，我從國小看到國中，後來有了手錶後，才沒再這麼「望」下去。

也許是因為從小家裡就沒有時鐘，我那時對於時間的觀念特別敏感：「起床時間」代表我該起床上學；「下課時間」代表我可以到操場上飛奔；「黃昏時間」代表父親要下班回家，一家人可以團聚吃飯。自從哥哥到外地求學後，「週末時間」代表兄弟可以相見，後來我也跟著兄長的腳步到外地求學，「週末時間」更代表著可以回家承歡父母膝下。

讀大學及研究所時，我知道這幾年是決定未來一生的關鍵，於是除了吃飯及睡覺時間外，所有的時間都該珍惜當成讀書時間。後來當了律師，時間對我有了新的意義，它成了我收費的標準，行事曆打開來，全是開庭的時間。

你瞧這人長大了，有出息了，時間變得多寶貴啊！我都將時間這個「計時單位」，轉換成計算金錢的單位，每天的每個小時都寫在帳單，賣給客戶了。

後來我犯了錯，進了監獄，國家沒收了我的時間。在那裡面，每一分鐘的作息都是國家安排的，時間變得毫無意義，更沒有時鐘可以看時間，只有管理員手上戴著手錶，掌握著我的時間。若用律師的收費標準來評價墻內的時間，大概一個月三百塊。

但是，就在這麼一個沒有時間價值的環境中，時間有了人生的意義。我學會了看太陽來推測時間，用四季來換算靈命的成長。春夏秋冬的更迭，生命縮短了，重生的腳步近了。

我的孩子自大學畢業了，時間將他從校園推進了充滿現實競爭的社會。不曉得為什麼，一想起孩子畢業，兒時站在窗臺上看時間的畫面就不住的浮現腦海。

聖經上說：「豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。」（林前九24～26）

人到底能在世多久？答案只有上帝知曉，但能不能活得有價值？卻盡在自己的手中。時間在人生當中有諸多不同面向的意義，誰能參透其中屬於天的奧秘呢？祈求上帝帶領。（本文轉載自作者臉書

好文推薦

劉北元／【死囚自縊】難熬的等死煎熬　教化讓死囚活的像人

劉北元／抱歉，我把我們的人生搞砸了！

劉北元／在監延續專業　出監無縫接軌

●劉北元，作家、更生團契志工，曾任律師。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：6/22（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳錦稷（中信金融管理學院教授）
講題：美中貿易與台灣經濟
ET快訊
年收220萬！扛1700萬房貸「沒生活品質」撿親戚衣服　她曝
酸韓國瑜不正面回婚外情　吳子嘉：讓政府認證、否則他不會承認
仿冒名牌3折賣出！「55個粉絲團全假貨」　無良商人2年賺8千
3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

關鍵字：法律,司改人權,劉北元,監獄,受刑人,聖經

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「社會觀感不佳」駁回假釋！立院質疑法務部操作假釋

得獎公佈／真人實事改編少年監獄電影《樂獄》 林哲熹 x 紀言愷聯手演出

艋舺大哥3次入獄關22年　85歲中風母堅強淚喊：拚老命等你回來！

黃宗旻／《監獄行刑法》修正草案短評

李永然／《監獄行刑法》大翻修　監所人權保障未臻完備

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

遇到債務人躲債奧步！法官教你怎麼避免脫產、確保債權

吳景欽／有修就好？限制出境法制化仍嫌不足

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

遇到債務人躲債奧步！法官教你怎麼避免脫產、確保債權

吳景欽／有修就好？限制出境法制化仍嫌不足

吳慷仁之後「再交往圈內人」　鍾瑶掙扎：遇到對的人好難

《玩很大》4女神濟州島海邊「解放比基尼」　Albee半球形狀被看光

突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

台灣車市5月銷量！ALTIS、RAV4持續包辦1、2名，Kicks穩固季軍

吃避孕藥不代表「避孕」　日女高生推文引6萬人轉貼

購物中心員工偷拍女同事裙底　「診斷證明」想脫罪...沒效啦！　　　

鄭州雷擊2男並行1死1嚇暈　路面遺留三個坑

溫哥華逃離城市計畫！百年超長吊橋森林歷險　用松鼠視角穿梭巨木間

WWDC登場到數　ETtoday直播帶你看iOS 13亮相

日職／跨聯盟開打！王柏融新的挑戰　先戰養樂多挑戰連續安打

22歲正妹遭「當街割喉」慘死！　恐怖男友逼拍片遭拒7刀殘殺放血

法律熱門新聞

郭瑤琪收賄案　陳師孟：有望平反

遇上脫產　法官說明如何確保債權

吳景欽／限制出境法制化仍嫌不足

王以凡／《少事法》修正拉孩子一..

湯文章／吹哨者真能受到保護？

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

【法治時報專訪王令麟】無奈被當..

檢警辦案草率　李佳玟：思考檢改

蘇友辰／總算法制化的限制出境

給說法／你知道自己被限制出境嗎

男派遣工偷走2百多瓶保養品被訴

更多熱門

相關新聞

郭瑤琪收賄案　陳師孟：有望平反

前交通部長郭瑤琪先前因涉嫌收賄2萬美元，被依貪汙罪判刑8年定讞，監委陳師孟透漏，台灣高等檢察署的「辦理有罪確定案件審查會」檢視本案後，發現本案確有疑義，已經決定提出再審或非常上訴的救濟。陳師孟很有信心地說，「郭瑤琪部長的冤案露出了一線曙光。」

湯文章／吹哨者真能受到保護？

辦案草率　職務法庭竟不懲處失職檢座

色影師性侵I罩杯女模　判刑4年定讞

遇上脫產　法官說明如何確保債權

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回讓小姐臉紅紅

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面