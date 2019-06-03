劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

▲人能在世多久？答案只有上帝知曉，但能不能活得有價值？卻盡在自己手中。（圖／pixabay）

「現在幾點？」這個問題對現代人來說，實在太容易，手錶、手機、電腦、時鐘……，我們的生活環境中，充斥著顯示時間的各種工具。但在我的童年時期，想知道現在幾點鐘，那是得爬上窗台向外望去。

小時候住集集的公家宿舍，家裡沒有時鐘，還記得每天傍晚時分，媽媽在廚房裡忙，看著天色漸漸昏暗，她琢磨著父親是否快下班到家了，便會向正在客廳寫功課的我喊著：「你去看一下現在幾點了？」

當年家裡客廳牆上並沒有時鐘，聽到母親這樣叫，我就得放下功課，穿越廚房與餐廳，走上兩個階梯到和式臥房，爬上約五十公分寬的窗台，站在上面向外望，看看鄰居的鐘現在走到幾點，然後再扯起嗓門跟母親報時。

千萬不要誤會我從小就在搞偷窺，從那窗戶望出去，視野的百分之九十是空盪的廣場，只有正前方十一點鐘方向是當年客運（公路局，國光客運公司的前身）的車站候車室，牆上掛著一個大大的黑色時鐘，鐘面上阿拉伯數字、粗壯的黑色雙針，我站得老遠都能看清楚時間。這個車站時鐘，我從國小看到國中，後來有了手錶後，才沒再這麼「望」下去。

也許是因為從小家裡就沒有時鐘，我那時對於時間的觀念特別敏感：「起床時間」代表我該起床上學；「下課時間」代表我可以到操場上飛奔；「黃昏時間」代表父親要下班回家，一家人可以團聚吃飯。自從哥哥到外地求學後，「週末時間」代表兄弟可以相見，後來我也跟著兄長的腳步到外地求學，「週末時間」更代表著可以回家承歡父母膝下。

讀大學及研究所時，我知道這幾年是決定未來一生的關鍵，於是除了吃飯及睡覺時間外，所有的時間都該珍惜當成讀書時間。後來當了律師，時間對我有了新的意義，它成了我收費的標準，行事曆打開來，全是開庭的時間。

你瞧這人長大了，有出息了，時間變得多寶貴啊！我都將時間這個「計時單位」，轉換成計算金錢的單位，每天的每個小時都寫在帳單，賣給客戶了。

後來我犯了錯，進了監獄，國家沒收了我的時間。在那裡面，每一分鐘的作息都是國家安排的，時間變得毫無意義，更沒有時鐘可以看時間，只有管理員手上戴著手錶，掌握著我的時間。若用律師的收費標準來評價墻內的時間，大概一個月三百塊。

但是，就在這麼一個沒有時間價值的環境中，時間有了人生的意義。我學會了看太陽來推測時間，用四季來換算靈命的成長。春夏秋冬的更迭，生命縮短了，重生的腳步近了。

我的孩子自大學畢業了，時間將他從校園推進了充滿現實競爭的社會。不曉得為什麼，一想起孩子畢業，兒時站在窗臺上看時間的畫面就不住的浮現腦海。

聖經上說：「豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。」（林前九24～26）

人到底能在世多久？答案只有上帝知曉，但能不能活得有價值？卻盡在自己的手中。時間在人生當中有諸多不同面向的意義，誰能參透其中屬於天的奧秘呢？祈求上帝帶領。（本文轉載自作者臉書）

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●劉北元，作家、更生團契志工，曾任律師。以上言論不代表本報立場。