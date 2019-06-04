雷皓明／吹哨者不該被凌遲　正義的堅持竟成為刑責

▲《揭弊者保護法》草案規定，不論是雇主、政府或其他上司，都不能針對揭弊者採取任何不利的對待。（圖／視覺中國）

你可曾想過，自己為了「正義」而揭發不法，但最後壞人沒被繩之以法，反而自己有可能遭殃嗎？5月14號，《揭弊者保護法》草案排進立法院的委員會審查，這讓我特別有感觸，因為手上有一件案子正好與揭弊者相關。

揭弊者犯了什麼法？

揭弊者，又稱「吹哨者」，是指將身處機關內的貪腐、不法向檢調或外界揭發。看起來是對的事情，但是揭弊的本質就是一種「洩密」行為，因此衍生各種法律責任，例如違約金（洩密賠償）、罰鍰，甚至是洩密罪，都是揭弊者可能面臨的風險。

舉例來說，通常在大公司的勞動契約中都會訂有「保密條款」，要求員工不得將公司的資料或秘密洩漏出去，否則就要負擔鉅額的賠償金。即便你覺得自己在揭發不法，但由於契約條款不可能會告訴你「不法除外」，因此你還是有可能需要承擔洩密的賠償，也就是違約金。

即便公司不要你賠償，也可能用「不利待遇」來處罰你，例如調職、降職、減薪等。至於刑事責任，端視你的身分不同，例如公務員的揭弊者可能涉及刑法第109、132條的洩漏公務秘密罪。

我國對於公務秘密的定義很廣，舉凡內政、外交、司法、財政、經濟、監察、考試等政務上應保密的資訊，都可能算是公務秘密。甚至是為了公務而經手的個人資訊（例如車籍、戶籍），也會被當作是公務秘密的一種（參考最高法院91年度台上字第3388號判決）。

因此，公務員為了舉發不法而向檢調或媒體揭露資訊，就很可能涉及刑責。不僅如此，公務員依法有對政府機密有「絕對保密」的義務（《公務員服務法》第4條），公務員擅自向外界揭發內部消息，更有可能會被依《公務員懲戒法》遭受懲戒。

即便是私人，洩漏秘密也可能有刑責，例如刑法第316到318條之1的洩漏私人秘密、工商秘密罪。舉例來說，洩漏「報價」可能就會成立本罪（參考士林地方法院刑事判決105年度金訴字第2號）。因此，若揭弊者帶著帳簿、客戶資訊向政府、大眾爆料的行為，看似正義，卻可能構成刑責。以上種種，意味著雖然揭弊者的行為看似正當，但其實有可能涉及洩密的民事、刑事與行政責任。

做對的事情還要被處罰？

依照現行法規，某些揭弊行為是有可能免責的，例如刑法洩漏商業秘密罪有「無故」洩密裁處罰的條件，意味著如果你是「動機正當、目的正當」，也許有機會在法院一搏，請法院判決無罪。

至於賠償金，或許能主張對方是「權利濫用」來拒絕賠償，但這也只是理論上可行，目前似乎沒有類似的案例。因此，雖然揭弊者是在做對的事情，但還是有可能被處罰，這一點就是草案重要的地方。

《揭弊者保護法》草案第12條免除揭弊者的所有責任，從民事、行政到刑事責任，只要符合法律的揭弊條件，就可以不用害怕被雇主、機關或政府針對或欺負。這種普遍性的免責要件，對揭弊者的影響真的很大。

我手上的這個案件，是個涉及政府單位的揭弊案，當事人並不是沒有充足的證據，只是深怕自己揭弊反而要面臨各種法律責任，因此遲遲不敢去揭發內部的惡行。然而，依照現行法律確實有風險，鼓勵他檢舉，反而是陷其於不義；要求他自保，又是讓正義被蒙在鼓裡。這個沉重的壓力，是沒有人能夠替他分擔的。

最壞的情況是，都已經揭弊了，但卻被大事化小、小事化無，反而讓雇主把他視為眼中釘，開始在職場上用各種手段刁難，簡直是一種職場凌遲。而修正草案也有處理這個問題。依照草案第7條，不論是雇主、政府或其他上司，都不能針對揭弊者採取任何不利的對待，包含降職、調職等，這也是給揭弊者實質的保護。

永豐金弊案或許就是最血淋淋的案件。當時永豐金因涉及建設案及詐保案兩個弊案，兩位內部人士勇敢向政府揭發內情，但這兩位也迅速被雇主開除，甚至提告，揭弊者草案有多麼重要，由此可見一斑。

當然，這次草案也不是沒有值得改進的地方，例如揭弊的範圍廣至各個法領域（例如貪瀆、政府採購到就業服務、老人福利），但又有限制種類，可能會讓揭弊者無所適從；又或是草案第6條要求先向上級揭弊，才能向外部揭弊，會不會根本上扼殺揭弊者的保護，也值得深思。

不論如何，希望《揭弊者保護法》草案能盡速改善、盡速通過，好讓那些願意發聲的揭弊者不畏風雨，勇敢站出來。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。