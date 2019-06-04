　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／吹哨者不該被凌遲　正義的堅持竟成為刑責

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

▲《揭弊者保護法》草案規定，不論是雇主、政府或其他上司，都不能針對揭弊者採取任何不利的對待。（圖／視覺中國）

你可曾想過，自己為了「正義」而揭發不法，但最後壞人沒被繩之以法，反而自己有可能遭殃嗎？5月14號，《揭弊者保護法》草案排進立法院的委員會審查，這讓我特別有感觸，因為手上有一件案子正好與揭弊者相關。

揭弊者犯了什麼法？

揭弊者，又稱「吹哨者」，是指將身處機關內的貪腐、不法向檢調或外界揭發。看起來是對的事情，但是揭弊的本質就是一種「洩密」行為，因此衍生各種法律責任，例如違約金（洩密賠償）、罰鍰，甚至是洩密罪，都是揭弊者可能面臨的風險。

舉例來說，通常在大公司的勞動契約中都會訂有「保密條款」，要求員工不得將公司的資料或秘密洩漏出去，否則就要負擔鉅額的賠償金。即便你覺得自己在揭發不法，但由於契約條款不可能會告訴你「不法除外」，因此你還是有可能需要承擔洩密的賠償，也就是違約金。

即便公司不要你賠償，也可能用「不利待遇」來處罰你，例如調職、降職、減薪等。至於刑事責任，端視你的身分不同，例如公務員的揭弊者可能涉及刑法第109、132條的洩漏公務秘密罪。

我國對於公務秘密的定義很廣，舉凡內政、外交、司法、財政、經濟、監察、考試等政務上應保密的資訊，都可能算是公務秘密。甚至是為了公務而經手的個人資訊（例如車籍、戶籍），也會被當作是公務秘密的一種（參考最高法院91年度台上字第3388號判決）。

因此，公務員為了舉發不法而向檢調或媒體揭露資訊，就很可能涉及刑責。不僅如此，公務員依法有對政府機密有「絕對保密」的義務（《公務員服務法》第4條），公務員擅自向外界揭發內部消息，更有可能會被依《公務員懲戒法》遭受懲戒。

即便是私人，洩漏秘密也可能有刑責，例如刑法第316到318條之1的洩漏私人秘密、工商秘密罪。舉例來說，洩漏「報價」可能就會成立本罪（參考士林地方法院刑事判決105年度金訴字第2號）。因此，若揭弊者帶著帳簿、客戶資訊向政府、大眾爆料的行為，看似正義，卻可能構成刑責。以上種種，意味著雖然揭弊者的行為看似正當，但其實有可能涉及洩密的民事、刑事與行政責任。

做對的事情還要被處罰？

依照現行法規，某些揭弊行為是有可能免責的，例如刑法洩漏商業秘密罪有「無故」洩密裁處罰的條件，意味著如果你是「動機正當、目的正當」，也許有機會在法院一搏，請法院判決無罪。

至於賠償金，或許能主張對方是「權利濫用」來拒絕賠償，但這也只是理論上可行，目前似乎沒有類似的案例。因此，雖然揭弊者是在做對的事情，但還是有可能被處罰，這一點就是草案重要的地方。

《揭弊者保護法》草案第12條免除揭弊者的所有責任，從民事、行政到刑事責任，只要符合法律的揭弊條件，就可以不用害怕被雇主、機關或政府針對或欺負。這種普遍性的免責要件，對揭弊者的影響真的很大。

我手上的這個案件，是個涉及政府單位的揭弊案，當事人並不是沒有充足的證據，只是深怕自己揭弊反而要面臨各種法律責任，因此遲遲不敢去揭發內部的惡行。然而，依照現行法律確實有風險，鼓勵他檢舉，反而是陷其於不義；要求他自保，又是讓正義被蒙在鼓裡。這個沉重的壓力，是沒有人能夠替他分擔的。

最壞的情況是，都已經揭弊了，但卻被大事化小、小事化無，反而讓雇主把他視為眼中釘，開始在職場上用各種手段刁難，簡直是一種職場凌遲。而修正草案也有處理這個問題。依照草案第7條，不論是雇主、政府或其他上司，都不能針對揭弊者採取任何不利的對待，包含降職、調職等，這也是給揭弊者實質的保護。

永豐金弊案或許就是最血淋淋的案件。當時永豐金因涉及建設案及詐保案兩個弊案，兩位內部人士勇敢向政府揭發內情，但這兩位也迅速被雇主開除，甚至提告，揭弊者草案有多麼重要，由此可見一斑。

當然，這次草案也不是沒有值得改進的地方，例如揭弊的範圍廣至各個法領域（例如貪瀆、政府採購到就業服務、老人福利），但又有限制種類，可能會讓揭弊者無所適從；又或是草案第6條要求先向上級揭弊，才能向外部揭弊，會不會根本上扼殺揭弊者的保護，也值得深思。

不論如何，希望《揭弊者保護法》草案能盡速改善、盡速通過，好讓那些願意發聲的揭弊者不畏風雨，勇敢站出來。

好文推薦

雷皓明／惡鄰退散，你可以依法這樣做

雷皓明／計程車內是公共或私密場所？竊錄影像不違法？

雷皓明／幼犬未絕育遭罰　《動保法》是保護動物或懲罰飼主

▲雷皓明律師●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：6/22（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳錦稷（中信金融管理學院教授）
講題：美中貿易與台灣經濟
ET快訊
「從未主張恢復軍公教18%」　韓國瑜發4聲明澄清
賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！白冰冰靈堂大哭
「我又變食物了」　已婚牙醫激戰車友人妻爽喊：互吃就飽了
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：法律,司改人權,雷皓明,吹哨者,揭弊者保護法,洩密,公務員,永豐金

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

企業主硬要吹哨者走人　揭弊者保護法草案訂1年待業補償金

顧立雄：鼓勵知情員工舉發不法案件

周宇修／揭弊者，是抓耙仔還是社會良心？

給說法／勇敢揭弊被免職，揭弊者需要更多保護

認定王幗英是吹哨者　顧立雄令永豐金給予吹哨者工作權

爆料後遭解職？深夜開除前證券財務長　永豐：她提不出證據

雷皓明／吹哨者不該被凌遲　正義的堅持竟成為刑責

《少年事件處理法》修正案三讀　翻轉虞犯印記

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

雷皓明／吹哨者不該被凌遲　正義的堅持竟成為刑責

《少年事件處理法》修正案三讀　翻轉虞犯印記

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

劉北元／「現在幾點？」時間與活出價值

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

湯文章／揭弊心驚驚　吹哨者真能受到保護？

遇到債務人躲債奧步！法官教你怎麼避免脫產、確保債權

吳景欽／有修就好？限制出境法制化仍嫌不足

腸病毒進入高峰期！　醫提「幼兒5大發病前兆」快去醫院

兒熟睡到一半爬起來「嘿嘿嘿」軌笑一分鐘！下秒躺回床上繼續　媽PO文嚇傻

超噁！　赤腳騎士伸長脖子想強吻　3靚女驚嚇店家報案

鳳梨治飛蚊症？眼科醫警告：OO患者吃多更傷...不惡化妙招看這！

與聯結車擦撞倒地遭「右後輪輾過」　高雄女騎士當場斃命

史蒂芬森透露Kobe常來指導訓練　默默協助湖人隊

「我還想贏世界冠軍...」　坎諾復出仍對大都會有期待

徹夜狂歡接噩耗「你媽病危」　酒駕男求警「帶我去醫院」

雷納德已經在多倫多置產　有機會續留暴龍？

全球半導體出貨季減近兩成　台灣逆勢季增36%

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

法律熱門新聞

郭瑤琪收賄案　陳師孟：有望平反

吳景欽／肇事逃逸罪為什麼違憲

【見龍化工兄弟爭產】全球最大保..

遇上脫產　法官說明如何確保債權

《少事法》修正案三讀　司法院認..

劉北元／時間與活出的價值

涉貪議員解禁遭駁　法界讚賞高院..

【見龍化工兄弟爭產】長子低調求..

湯文章／吹哨者真能受到保護？

王以凡／《少事法》修正拉孩子一..

雷皓明／吹哨者的正義不該被凌遲

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

《少事法》修正案三讀　司法院認同

立法院於上週五三讀通過了《少年事件處理法》部分條文修正草案，司法院指出，此次的大幅變動共有四大重點：廢除觸法兒童準用《少事法》規定、曝險少年去標籤，縮減司法介入事由、建置曝險少年行政輔導先行機制、尊重少年主體權及保障程序權。司法院認為，這將翻轉少年虞犯的印記，回歸教育、社政體系。

愛滋男拉老翁下床摔成中風　二審判7月

吳景欽／肇事逃逸罪為什麼違憲

對罵韓國瑜3分鐘　李喬如「這建議」網傻眼

劉北元／時間與活出的價值

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面