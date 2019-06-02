淫狼性侵小模未遂　10年前尾隨落單女「我要X愛不是搶劫」

▲淫狼施力仁尾隨小模侵入香閨意圖性侵遭逮捕，DNA揪出10年前性侵懸案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者孫于珊／台北報導

性侵慣犯施姓男子於2018年3月晚間，盯上一名20多歲網拍女模小琳（化名），一路尾隨，並趁她洗澡時，闖入浴室要性侵她，最後靠著小琳的冷靜機智，讓施姓惡狼未得逞。警方循線逮捕40多歲的施男後，DNA一比對，意外破獲10年前一宗性侵懸案。

高院判決指出，2008年元旦凌晨5時30分許，施男在台北市中山區中山北路二段附近，見一名成年女子獨行，竟尾隨對方返抵住處，並利用女子開門之際，趁隙侵入樓梯間，然後旋即關閉大門，伸手摀住女子嘴巴，對她恫稱：「我要跟妳做愛不是要搶劫」、「妳叫我會打妳」等語，將女子推往4樓樓梯間強制性交。

女子害怕被毆打，心生恐懼到不敢呼叫反抗，施男隨即掏出生殖器，逼女子口交，再將女子的裙子和內褲拉開，強行插入。女子事後報警，而淫狼逍遙法外10年後，終於落網。

但施男辯稱，她有在女子的住處大門詢問「小姐妳有沒有在做援交？」並有徵得女子同意，還有付4500元性交易費。

法官審酌，施男犯侵入住宅強制性交罪，事證明確，讓女子身心受創嚴重，之後還另犯同類型的妨害性自主罪，顯見施男的性觀念嚴重偏差，因此量處有期徒刑7年8月。但施男卻上訴否認犯行，並指原審量刑過重，不過檢察官則以施男有傷害、公然侮辱等前科紀錄，認為原審量刑過輕。全案仍可上訴。