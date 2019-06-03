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遭監院彈劾草率起訴獲判免懲戒　詹麒瑋：「對職務仍將戮力以赴」

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▲▼詹麒偉(紅圈者)。（圖／資料照）

▲台北地檢署檢察官詹麒偉(紅圈者)。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署檢察官詹騏瑋，2018年遭監察院彈劾，違反程序起訴陳建國偷竊，導致陳男自殺身亡，但司法院職務法庭調查後，認為陳男犯罪嫌疑已達起訴門檻，6月3日判決免懲戒，詹麒瑋發表聲明，表示「對於陳建國先生過世一事，深感遺憾。」「日後對檢察官職務仍將戮力以赴，以不負國人期望。」

詹騏瑋是台大法研所高材生，司法官51期結業，2013年間在新北地檢署偵辦一起超商遊戲點數卡遭竊案時，根據店長指認等跡證，起訴陳建國涉嫌竊盜罪，陳自覺蒙受冤屈、無處申冤，留下遺書後自殺身亡。

監察院2018年彈劾已調任台北地檢署的詹騏瑋，指他違反辦案程序草率起訴，導致陳男自殺死亡；但司法院職務法庭勘驗超商監視器，綜合相關事證，認為陳男犯罪嫌疑已達起訴門檻，詹騏瑋免懲戒。

詹騏瑋在得知判決後發表聲明如下：

本案經過監察院多年調查及職務法庭審理後，感謝職務法庭釐清本人並無違法失職之懲戒事由。

本人對於陳建國先生過世一事，深感遺憾。本人自從擔任檢察官以來，始終期許自己不要縱放犯人，更不能冤枉無辜，日後本人將繼續盡己所能，忠實執行職務，努力實踐公平正義。謝謝職務法庭堅守司法獨立之價值，保障全體司法官能本於確信作出個案判斷。本人日後對檢察官職務仍將戮力以赴，以不負國人期望。

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關鍵字：檢察官,彈劾,詹麒瑋.台北地檢,新北地檢,監察院,職務法庭,被告自殺,懲戒

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