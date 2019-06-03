繼父「從膝蓋摸到鼠蹊部」　繼女「我髒了」踢腳夾屁股不敢睡

▲莊姓男子藉口要幫繼女擦藥，卻從膝蓋後方一路往上撫摸猥褻到鼠蹊部。（示意圖與本案無關／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北莊姓畫家2018年間，趁幫16歲繼女擦濕疹藥的時候，從膝蓋一路擦到大腿上緣、臀部，甚至摸到鼠蹊部、外陰部，繼女當場踢腳夾屁股抗拒，晚上嚇得不敢睡覺，隔天就去報警，莊男卻辯稱是因為愛護繼女，一時忽略繼女已是「大姑娘」，才幫忙擦藥，士林地院依對少年強制猥褻罪判莊男徒刑10月。

判決指出，莊男是在2015年娶了被害人生母，被害人原本和家人住在南部，因為北上求學住校，周末才會去和生母、繼父同住，2018年6月18日凌晨，繼女再次借住時，莊男說要幫繼女膝部後方的濕疹擦藥。

▲被害人因為北上求學住校，周末會去和繼父、生母同住。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

繼女不疑有他，趴在客廳沙發上，莊男的手卻從膝部一路往上，摸到大腿上緣、臀部，繼女踢腳、夾緊屁股並出聲抗拒無效，乾脆翻過身來，沒想到莊男直接掀開繼女短褲下緣，強行撫摸鼠蹊、外陰部及肛門口。

繼女事後不斷傳訊給友人表示「我想去死」、「我髒了」、「走掉的時候(指莊男)就哭了」、「我不敢去上廁所」、「我不敢睡覺」，友人則不斷安慰「不要哭啦」、「瞪他或是他靠近妳就叫他走開」、「如果妳不敢睡我就也不睡」，繼女徹夜未眠，隔天就去報警。

▲被害人現在看到和繼父年紀相仿，或者長得很像的人，都會感到害怕、噁心。（示意圖與本案無關／翻攝pakutaso網站）

少女隔天想跟母親吐露遭遇，但母親沒接電話，確後留言「沒辦法忍受下去了」，直接上警局報案，繼父到案卻辯稱，碰到的地方都是因為他「看到有皮膚紅點」，他因疼愛繼女，一時忽略繼女已是「大姑娘」，才會為她擦藥，並無強制猥褻犯意。

士林地院不採信莊男辯詞，認為官莊男不顧剛滿16歲的繼女以踢腳、夾緊屁股並出聲質疑等方式推卻抗拒，仍為一己私慾，網路人倫，強行撫摸猥褻，使得被害人現在看到莊男這個年紀的男生，或長得像莊男的人都會感到害怕、噁心，依對少年強制猥褻罪判刑10月，可上訴。

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