綠營「輪番猛轟」市長副市長接連動怒！韓國瑜回擊：問政要有良心

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市議會進入最後一天總質詢，市議員黃文益質疑陸橋工程品質有問題，讓副市長李四川罕見動怒，又加上市議員李喬如質疑韓國瑜不參加行政院會，雙方在議事廳上槓起來，事後韓國瑜說「我覺得問政應該有良心，我們做得不好，批判我一定接受，但是我們做得很認真很好，而且整個鋪路的計畫都跟議員作報告，議員也了解了，但卻到議會轟我們」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市議員黃文益在市政總質詢時，對於陸橋施工品質質疑，讓一向給人「好好先生」形象的副市長李四川罕見暴怒，直接火嗆「我希望你說這些話摸著你的良心，有這樣的議員嗎？」；另外市議員李喬如則是質疑韓國瑜不參加行政院會，兩人唇槍舌戰，韓國瑜也暴怒「你沒有是非，這就是典型民進黨質詢」。

▲高雄市長韓國瑜槓上高雄市議員李喬如。（圖／記者賴君欣攝）

下午韓國瑜出席「珍珠計畫」啟動儀式時提到「我們財政這麼困難，去年高雄市政府花了十幾億鋪了這些道路，一場大雨就產生了5千多個洞，民進黨議員不講這個，我們現在這幾個月這麼辛苦，鋪了133條路，那我覺得問政應該有良心，我們做得不好，沒問題批判我一定接受，但是我們做得很認真很好，而且整個鋪路的計畫都跟議員實實在在做完報告，議員也了解，但卻到議會轟我們」。

▲副市長李四川罕見動怒。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜也替李四川喊冤「今天包括副市長也受不了，他是一個非常實在誠懇的人，他覺得被冤枉，我也覺得，你問我們問題，我一定接受，但是我們有認真做的地方拜託給我們肯定，而且高雄市一定要團結，外商才願意來投資，遊客才願意來觀光消費，所以我覺得很多地方一直被誤解，而且高雄市欠三千多億，也不是我韓國瑜借的」。



對於總質詢上大動肝火，韓國瑜說「全台灣財政最差就是高雄，但是我們還是願意不停的來做各種工作，今天在議會氣氛上有一點不愉快，因為我們覺得這個新的團隊被冤枉、被誤會、被批判」，為新團隊打抱不平。