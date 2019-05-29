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想帶2歲兒出國！他被酸「幹嘛帶，長大就忘」　網曝N好處力挺：回憶無價

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▲▼ 旅遊,出國,機場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲如果你的小孩只有1、2歲，你會想帶他出國嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書透露，想和小孩一起出國玩，卻被親友潑冷水「小孩都會忘記」。PO文一出引發網友議論，有人支持家長帶孩子出國玩，錢又不是別人的；也有人說「如果小孩是不好控制的類型，最好還是不要帶出國」，還有人點出「小孩長大沒記憶」不是重點，「帶小孩出國，是為了製造父母的回憶」。

原PO在《日韓旅遊公社》表示，自己有一個2歲小孩，因為想帶著小孩一起出國玩玩，卻被說幹嘛帶去，小孩玩一玩都會忘記，以後也不記得以前玩過什麼，只好詢問大家意見，「出國你們會建議帶小孩一起去嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼父子,父女,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

▲只要是跟孩子一起創造的回憶，對父母來說都很珍貴。（圖／取自pixabay）

對此，有不少人勸原PO不要，「真心不建議，還有孩子自控力的問題尚待解決」、「如果無法控制小孩，就不要帶，造成別人的困擾會很麻煩」、「我自己是絕對不會，他不會記得，又搞死自己」、「我覺得五歲以下不要帶出國」、「別害附近乘客了，台灣走一走就很好了」。

不過多數網友都支持原PO，「可以用拍照來記錄啊」、「那是你跟小孩的共同回憶，回憶無價」、「帶小孩出國，是為了製造父母的回憶」、「記錄小孩是給大人回憶」，還有人指出實質上的好處，「兩歲前不用機票錢，可以出國一次」、「旅館幾乎不計價、門票也可以省」、「行李額度還和大人差不多」、「機票價格跟大人差不多時，反而要考慮更多」。

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關鍵字：出國,小孩,回憶,記憶,旅遊,日韓旅行公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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