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小孩腸病毒請假、弄壞餐廳設備　責任險保單擴大理賠範圍

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▲▼新安東京海上產險商品開發團隊自行研發的「小孩退貨照顧險」，當學校腸病毒、流感、登革熱停課或是肺炎生病時，父母可以透過保險轉移請假扣錢的煩惱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲新安東京海上產險商品開發團隊自行研發的「小孩退貨照顧險」，當學校腸病毒、流感、登革熱停課或是肺炎生病時，父母可以透過保險轉移請假扣錢的煩惱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

今年力推兒童責任險保單中，以新安東京海上產險新創保單、網路暱稱「小孩退貨照顧險」的兒童居家照顧費用保險，可一年全台獨家銷售之外，還有和泰產險推新型居家綜合險「真顧家」專案，保障家庭成員有事無恐。

新安東京海上產險－小孩退貨照顧險

當子女罹患腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎）、流行性感冒 A、B、C、D型、肺炎、登革熱其併發症而須請假在家休養或醫院療養者，或讀學校因法定傳染病或其他疾病停課，導致家長須請假照顧子女時，可依投保日額1,000元、2,000元、3,000元等申請理賠。

舉例來說，一個小家庭夫妻育有一個2歲的兒子在網路投保6個月的、保險日額1,000元的小孩退貨照顧險保單，保費2,613元，雖然小孩並沒有感染流感，但學校為了避免疫情擴散宣布停課5天，此時無論是爸爸或是媽媽輪流請假在家照護小孩都可以申請理賠，理賠金額共為5,000元，以填補父母請假在家照護小孩的薪資損失。

▼和泰產險總經理詹文全。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼和泰產險總經理詹文全。（圖／記者李蕙璇攝）

和泰產險－真顧家專案+新傷害險

真顧家專案：保障內容除了基本的住宅火災及地震基本險、竊盜損失險等常見內容之外，並擴大對第三人的責任範圍，提供家庭日常生活責任保險最高保額600萬的保障，減少家庭因孩子的突發狀況所衍生的賠償金費用支出，譬如說小孩不慎弄壞餐廳設備、寵物咬傷送信的郵差等事件。

新傷害險：注意到0~15歲兒童學習玩滑步車、蛇板及直排輪等活動及注意安全考量，所推出一款新傷害險專案，保障範圍包括一般意外身故或失能保險金、實支實付傷害醫療、重大燒燙傷、個人傷害特別看護費用保險金等，當發生意外受傷於合格醫療院所看診後，提供的所有單據皆可在保額內全額賠付。

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關鍵字：小孩,寵物,腸病毒,責任險,新安東京海上,和泰,產險

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