7旬翁溺水倒臥溪畔！警消接力CPR搶救　見「胸口起伏」激動：回來了！

突發中心／台北報導

日前景美溪傳出溺水事件！一名年約70歲的老翁倒臥在溪邊，路過的熱心民眾驚見趕緊報案，警消人員到場後一同交替施行CPR，硬是將老翁從鬼門關前拉了回來，見到老翁胸口出現起伏，在場的人員都忍不住激動，「回來了！」

▲年約70歲的老翁溺水。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

一名身穿藍色上衣、年約70歲的老翁4月20日晚間18時左右，疑似溺水倒臥在溪邊，路過民眾見狀趕緊報案，並在第一時間和抵達現場的深坑分駐所警員交替進行CPR；消防人員則在到場後接手，並替老翁貼上自動體外心臟電擊去顫器(AED)進行電擊治療，一切必要處置結束過後，警消人員迅速地將老翁搬上救護車，送往萬芳醫院急診室搶救。

救護車上也是分秒必爭，消防人員持續觀察老翁生命體徵，並施予藥劑，一段時間後，消防人員激動直喊，「有在呼喔！」、「好像有！有有有！」、「胸口有在動」、「水啦！」，18時12分老翁已恢復呼吸，從鬼門關前被拉回，送至醫院時，消防人員趕緊告知救護人員情況，救護人員聽聞老翁已可以自主呼吸後，也忍不住大讚，「很棒餒噢～各位！來來來，與有榮焉！」

▲▼老翁胸口出現起伏。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

事後老翁逐漸恢復，老翁家屬也前往消防分隊，親自向前去救援的同仁致謝！畫面被PO上臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」之後，不少網友也紛紛被感動，直呼「很真實的畫面，你們好棒！」、「消防救護人員，辛苦了，這樣的耐心加專業，令人敬佩」、「真棒，好感動，你們挽救一個家庭的幸福」、「有你們真好！辛苦了」。

▲老翁到院時已恢復自主呼吸。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

▲事後家屬親自到分隊致謝。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

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