南大歡慶畢業　王金平：不排除赴陸訪問並若干恢復軍公教警消尊嚴

▲王金平參加台南大學108級畢業典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平6月2日下午出席國立台南大學108級畢業典禮，他宣示將來如當選後在就職前，不排除赴陸訪問，並若干程度恢復軍公教、警消應有的尊嚴與權利，並希望大家推舉出一個好的國家領導，讓台灣恢復榮景。

王金平在參加南大畢典前，媒體問對韓國瑜市長說「他要為中華民國粉身碎骨的看法」，王金平指出，那表示韓國瑜是堅持中華民國，我們國家定位在中華民國，他是要奮鬥到底。

王金平受台南大學之邀，參加台南大學108級畢業典禮，王金平表示，他將來如果當選，在就職前不排除到大陸訪問，尋求兩岸和平解決之道。王金平認為每個人都和政治脫離不了關係，他認為國家的最高領導人應具備兩項最基本的要件，其一是具有海納百川、有容乃大的精神與氣度，其二是一定要有治理國家全局、制定正確方向的高度、廣度和深度，所以希望大家選擇國家最佳的領導，讓台灣恢復往日榮景。

王金平也提到他如將來當選要若干程度恢復軍公教警消應有的尊嚴與權利。王金平事後說明指出，學生將來跟政治都離不開！誰能夠離開政治，連宗教都離不開政治，學生畢業出去怎麼離的開政治，政治弄好的話，學校經費更多，政治弄好的話，把這個整個大環境弄好，學生出去就有工作做、就有好的待遇，能夠自我實踐，都能夠照顧自己的家庭，都能夠成家立業，樣樣都好啊！

王金平說，若干恢復軍公教、警消年改，是指依公平、合理、可行這三個原則，去重新再處理，是在國家的財力負擔的起，而且是屬於公平合理的條件之下，來進行軍公教、警消若干恢復，這個年金改革方案所帶來，讓這些人受損，那些人受到污辱、受到抹黑，把它恢復若干的一個公平、尊嚴，大概就是這樣子，沒有動到其他的，這樣也不是全部的恢復以前！所以這要公平、合理，又是可行，要這麼做！

對於媒體問有學生覺得王金平在畢業典禮中說這些有些「太政治」，王金平則解釋說，政治一定跟每個人都有關係，怎麼沒有關係？他們都是可以參與政治的，他們每個人都可以投票，當然這裡不是政治場合，所以他沒有去拜託說：「你要支持我」，他沒有這麼講，從頭到尾沒有講說「拜託支持我」，只有希望大家推舉出一個好的國家領導，對不對？大家不要激情再激情，激情的結果所帶來的都是慘痛的結果，激情是不理性、不穩重。

對於有學生有講說，候選人不要，不是只會幫人綁鞋帶，不是只會吃草這樣子，王金平笑說：「這個我不予置評。大家高興就好」。