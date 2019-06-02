快訊／新竹新月沙灘1男溺水　無呼吸心跳搶救中

▲新月沙灘2日發生溺水案，1男子搶救中。（圖／地方中心翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新月沙灘傳出溺水意外，新竹縣消防局於下午4時52分接獲民眾報案，於新月沙灘有民眾溺水。據現場民眾表示，現場有4名國中生傳出溺水，其中1位尚未尋獲，另外3位已順利上岸，只是上岸中的其中1名學生，因失去呼吸心跳，已由海巡人員先實施CPR搶救中。

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新竹縣消防局表示，有關豐田分隊新月沙灘疑似溺水1案，該案件為4名民眾，非目擊者指認的國中生，現場為1名男性民眾疑似溺水，另其他3名民眾無受傷也沒有失蹤，而疑似溺水民眾已由救護車送往新竹台大醫院搶救中。

【18：53新增更新】

海巡署第八岸巡表示，2日16時許，守望哨執勤人員回報，發現新月沙灣有民眾落水，立即通報救援。本隊接獲通報後立即派出線上巡邏人員前往搜救，海巡人員抵達後發現有4名民眾戲水，其中3名已上岸，另1名失蹤，立即協同豐田消防分隊假日駐點人員全面搜尋，於16時48分在失蹤地點北方約100公尺尋獲該民眾，馬上拖帶上岸並實施CPR救援，後續由消防隊送至台大醫院新竹分院急救。



第八岸巡隊副隊長楊勝松表示：秉持「人溺已溺」的精神，平日除需堅守崗位外，遇轄區有急難救援事件，將立即派員搜救，為社會服務，急難救助等善盡最大心カ，若需任何服務，歡迎撥打「118」免付費服務專線。

▲新月沙灘下午傳出民眾溺水。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）