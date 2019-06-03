母子看電影狂聊劇情！她轉頭「秒變哥吉拉」：不要講話...屁孩下秒再踢椅背

▲看電影卻碰上屁孩干擾，原PO怒炸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

地方中心／綜合報導

看電影碰上狂聊劇情的觀影者多數人都會超爆氣！一名女網友日前到新光影城看《哥吉拉II怪獸之王》，沒想到電影開演後卻碰上坐在後方的屁孩和媽媽大聊劇情，還三不五時踢椅背，她隱忍一段時間後終於爆發，轉頭請對方不要講話，不料，屁孩卻越來越故意，讓她瞬間怒氣值爆表！

「有沒有人跟我一樣看電影很討厭別人從開場到結束一直講話的？」，原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，2日去新光影城看哥吉拉，後方坐著一名媽媽及年約3、4年級的孩子，電影開演後，「他一直講話，一直跟媽媽講劇情，還三不五時踢我男友的椅子」，讓原PO很暴怒，決定轉頭請孩子不要再講話了，沒想到越講對方卻越故意，還再度出腳踢原PO及原PO男友的椅背...

她忍無可忍只好在臉書上PO文發洩，「我說這位媽媽，你沒辦法管好自己小孩可不可以不要帶出來影響別人？而且你還跟你兒子一起討論劇情也不管旁人，踢椅子也不管，討論劇情可以，但你不要一直很大聲還踢椅子又影響別人」，原PO無奈表示，「去看哥吉拉一秒都要變成哥吉拉了」，並向廣大網友們求解，遇到這樣的狀況該怎麼處理？

PO文曝光後，引發不少網友共鳴，「踢椅子很沒家教，之前曾客氣請家長制止小孩踢椅子，被回：他還小就管不住啊啊啊～」、「變身真人版的哥吉拉給他看」、「覺得是恐龍媽媽造成的，很火大。遇到嬰兒更崩潰QQ」、「屁孩養成術」、「向工作人員投訴，要嘛請家長帶離孩子，要嘛退票看能否看下一場」、「走到後面踹他椅子，讓他們一起感同身受」。

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