蘭陽海上長泳突起南風出意外　女泳客昏迷指數3搶救20小時仍不治

▲海上長泳活動發生意外，其中一名72歲女泳客搶救後不幸身亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

地方中心／宜蘭報導

宜蘭頭城烏石港26日上午舉辦「2019蘭陽海上長泳」活動，不料卻因海象不佳發生意外，多名泳客因體力透支急需送醫，被分別送往不同醫院急救，而主辦單位也隨即宣布活動取消，將所有人員請上岸。其中一名溺水的72歲梁姓女子，經搶救後仍在27日凌晨5時30分宣告不治。

26日上午9時12分，消防局接獲海上長泳指揮官第一大隊副大隊長張舜堯回報，頭城鎮烏石港海上長泳活動因海象不佳，有多名泳客需要就醫，主辦單位宣布活動取消，參加海上長泳的泳客也陸續由橡皮艇接送或自行游上岸，全員共1127人在上午10時40分已全數上岸。

事發時急需送醫的泳客分別為，51歲張姓男子由救護車載送至杏和醫院，經急救後已恢復意識，11時自行辦理出院；15歲譚姓少年因失溫被送至陽大附醫，已自行辦理出院；一名61歲張姓男子則因嘔吐、身體不適被送往陽大附醫，而後自動辦理離院，轉往台中清泉醫院就醫。所幸3人接受醫院救治後皆無大礙。

另外一名72歲梁姓女子則因溺水失去呼吸心跳，先是被送往杏和醫院急救恢復脈搏，而後轉至羅東聖母醫院繼續搶救，但情況仍相當危急，昏迷指數3，轉入外科加護病房觀察，27日凌晨5時30分心臟停止宣告不治，梁女遺體將先送往宜蘭福園相驗，再轉至台北市立第二殯儀館。

對此，宜蘭縣頭城游泳會理事長游雪玉表示，承辦單位在長泳活動開始前有進行風險評估會議，到8時30分下水時天氣都還ok，9時才開始起南風，於是強制所有泳客上岸，發生這種憾事令她感到相當不捨，目前將協助死者家屬處理後續相關事宜，包括請領保險、申請急難救助金等，以減輕家屬負擔。

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