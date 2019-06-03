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長榮女中畢業成果展　學生秀技藝做公益

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▲長榮女中舉辦學習成果展，除廣場快閃秀整體造型作品、百貨賣場展演外，更前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，秀技藝也做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮女中舉辦學習成果展，除廣場快閃秀整體造型作品、百貨賣場展演外，更前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，秀技藝也做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

107學年度即將進入尾聲，長榮女中近期陸續舉辦學習成果展，除在大遠百戶外廣場快閃秀整體造型作品，靜態展也在百貨賣場展演，而美容科、時尚造型科學生更是前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，除了秀技藝，也讓學生做公益。

▲長榮女中舉辦學習成果展，除廣場快閃秀整體造型作品、百貨賣場展演外，更前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，秀技藝也做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為回饋社區、與外界分享教學成果及資源，長榮女中頻頻安排學生校外服務，除了精進學生技藝、豐富學習歷程，也盼能讓學生體會施比受有福。餐旅群科學生端午包粽贈弱勢家庭、中秋協助喜憨兒趕製月餅；家政群科則年年為創世基金會提供彩繪勸募發票，今年更是在畢展安排義剪，讓學生展現三年所學。

校方挑選美容科、時尚造型科10位菁英，前往歸仁的一間護理之家提供剪髮及按摩舒壓的服務。10位學生都是各種美容美髮競賽的常勝軍，多數畢業後即能升格設計師，但這次的任務非同小可，因為客人都是7、80歲、行動不便的長者。

▲長榮女中舉辦學習成果展，除廣場快閃秀整體造型作品、百貨賣場展演外，更前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，秀技藝也做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老人家們有的戴鼻胃管不能久坐，更多是頭頸無力無法挺直，因此學生們必須兩兩一組，或是邊剪髮邊扶頭、或蹲或跪才能完成任務，一個上午下來，大家都累癱了，但看到阿公阿嬤滿心歡喜的跟他們說謝謝，不能說話的也伸出大拇指比讚，學生們都深受鼓舞，離開前還開心的跟老人家們擊掌，約定下次見。

▲長榮女中舉辦學習成果展，除廣場快閃秀整體造型作品、百貨賣場展演外，更前往護理之家，為阿公阿嬤剪髮及按摩舒壓，秀技藝也做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了做公益，校方也將動靜態展辦在百貨賣場。開幕由美髮、整體造型走秀揭開序幕，隨後展開多元的體驗活動。美容科幫民眾做電棒捲髮造型、時尚造型科彩繪化妝、餐飲科現場沖泡高山茶讓客人品茗、自製鳳梨酥作為茶點；觀光科製作旅遊行腳節目並現做雞蛋糕供民眾品嘗；應用外語科設計台南古蹟、小吃英文闖關與民眾互動；多媒體設計科則是教民眾彩繪鑰匙圈及明信片。

由於108課綱即將上路，長榮女中被教育部選定為前導學校提早施行，因此擔任發展小組召集人的陳信正委員，也特地參與這場成果展。陳信正指出：新課綱強調的是核心素養與學習歷程，培養的是適應現在生活、面對未來挑戰的能力，因此著重學生在生活情境中，真實運用知識的學習表現。他高度肯定長女在跨科選修及社區融入的用心安排，看到學生們都能自信地侃侃而談自己的創作理念，展現知識、能力、態度，對於即將登場的新課綱，他也充滿信心與期待。

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關鍵字：長榮女中,畢業,成果展,技藝,公益

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