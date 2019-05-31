壽險圈邀范瑋琪當愛心大使推公益　總經理穿輕衫節能省空調

▲全球人壽透過公益活動挹助忠義基金會。（圖／全球人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

壽險企業持續透過公益活動，挹注資源給需要的兒童協會與基金會之外，還從總經理起身體力行穿輕衫，鼓勵大家一起節能省電省空調。

全球人壽推廣各項運動並結合公益善循環，今年為成立25周年規劃「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，將捐助部分活動報名費予忠義基金會，協助失依兒少教育經費，並特地邀請暖心療癒聞名的歌手范瑋琪擔任愛心大使。

全球人壽表示，自2015年起持續支持忠義基金會，結合公司多元化資源，先是連續5年將所認養的無毒米及無毒茶捐贈給基金會，並協助義賣，志工陪伴兒少一日遊，體驗稻米收割、採茶揉茶等，並將舉辦的萬人瑜珈及ZUMBA公益活動部分報名費捐助基金會，協助兒少能安心無憂成長。

▼新光金控連續13年推動「夏日輕衫」活動。左起為新光銀行總經理謝長融、新光人壽總經理蔡雄繼、新光金控總經理黃敏義、元富證券總經理李明輝。（圖／新光人壽提供）

新光金控獲邀響應經濟部節能局主辦之2019年「聰明用電現在式」系列活動，自2007年起已連續13年實施「夏日輕衫」活動，延續「穿輕衫省空調」節能政策，旗下子公司新光人壽、新光銀行、元富證券、新光投信及新光金保代，由企業高階主管帶頭脫掉西裝身體力行，除正式場合外，男性同仁著襯衫不打領帶，女性同仁著短袖制服。辦公大樓空調溫度則維持在經濟部能源局宣導的夏日適溫26－28°C。

新光人壽慈善基金會則新推出「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」烘焙教室，邀請來自於中華安得烈慈善協會與博幼社會福利基金會尖石前山課輔班的小朋友，與新光樂活志工社成員通信之外，透過一連串的RG樂團音樂課、烘焙課，讓小筆友有更多機會探索其興趣與喜好。