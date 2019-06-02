這2位非洲女孩小學來台表演　發願要來讀大學如今畢業了

▲南非祖魯族女孩林琪蘿（左一）、何嫣達（右一）取得慈濟大學學位。（圖／慈濟大學提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年6月2日，慈濟大學107學年度畢業典禮在花蓮靜思堂舉行，含台灣在內共有來自13個國家地區，772位畢業生（含86位外籍生）正式完成學業！其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」（Lungelo Thabethe）、「何嫣達」（Mazibuko Nondumiso Ayanda），在86位慈大應屆畢業外籍生中，相對的顯眼。

這兩位來台就學的南非祖魯族女孩林琪蘿與何嫣達，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。1988年，在台灣任職高中教師的何堂興，在友人建議下，帶著妻兒移民到離台灣萬里之遙的南非打拼。

請繼續往下閱讀...

這位台灣老師作夢都沒想過，他會從「台灣人」變成「非洲人」，更從一個「老師」搖身成了一個鞋廠的「老闆」；更不可思議的，他的工廠成立了一個全是祖魯族的非洲小孩的合唱團與樂隊，為了教他們，何堂興又從「老闆」兼任「老師」。

1996年3月，南非慈濟志工意外發現一間沒有牆沒有課桌椅的學校，學生都是站著上課，開始了慈濟志工興建學校的念頭，1997年南非第一所慈濟小學落成，因為工廠就在學校附近，何堂興和廖紹利夫妻利用時間到慈濟小學課輔，教他們簡單中文、學唱歌曲等，廖紹利師姊回憶，當時南非經濟很不好，很多家庭沒水沒電，小朋友放學後，接他們到工廠來吃晚餐，吃不完的還可以帶回家，小朋友都是洗完澡、洗完衣服後才回去。

▼南非祖魯族女孩林琪蘿（左一）、何嫣達（右一）取得慈濟大學學位，當年在南非雷地史密斯發起興建學校，提供給當地祖魯族孩童就學機會的何堂興師兄（右二），特地回花蓮慈濟大學參加兩位南非祖魯族女孩的畢業典禮。（圖／慈濟基金會提供，下同）

2004年，南非慈濟志工帶著南非慈濟第一小學16人，參加慈濟教育志業的校慶，何嫣達和林琪蘿那時就在現在畢業典禮的舞台上表演。

當年，這群南非祖魯族孩子，有著與生俱來的專業律動舞蹈及音樂細胞，加上有何堂興等人不斷的教導下，這群孩子首度在花蓮靜思堂表演，他們上台表演時，台下近千位台灣的觀眾包括慈濟證嚴法師在內，幾乎都看得非常入神與感動，入神之處是，他們竟然會用中文的慈濟歌選「想師豆」，整齊的比劃出歌詞的含意！感動之處是，來自萬里之外的他們，竟然能用閩南語介紹自己及陳述著台灣的美好！

▼2004年南非祖魯族女孩林琪蘿(右)，第一次離開家鄉、第一次搭機、第一次來到台灣演出的模樣。

▼2019年林琪蘿已成為台灣慈濟大學大學部應屆畢業生。

林琪蘿與何嫣達結束這一趟台灣之旅回到南非後，並未忘記在台灣經歷的一切美好的回憶，因此，在她們分別在南非完成中學學程後，2013年，兩位又一起踏上台灣這塊土地，初來先學兩年中文，之後，林琪蘿如願申請進入慈濟大學公衛系，何嫣達則進入慈濟大學醫技系就讀。

兩位學生來到台灣不僅認真求學，更積極參加志工服務，2019年3月伊代風災侵襲東非，讓原本就衛生不好的災區，瘧疾等傳染病疫情更劇，當地志工也聯繫林琦蘿，盼用她在台灣學到的公衛專業，提供災區救災的防疫建議。

林琪蘿說：「15年前，真沒想過能有機會就讀大學，也沒想過，2019年6月2日的今天，在台灣，正式成為慈濟大學的畢業生」！

林琪蘿表示，讀大學，對很多非洲孩子來說，是個無法實現的夢想，但是在她的人生中，受到了慈濟幫助，給她這麼好的禮物，這個因緣，一定會永遠珍惜。

▼林琪蘿上台接受「德育成績優良獎」頒獎。