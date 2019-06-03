　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這2位非洲女孩小學來台表演　發願來讀大學如今畢業了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019年6月2日慈濟大學畢業典禮其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。（圖／慈濟大學提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年6月2日，慈濟大學107學年度畢業典禮在花蓮靜思堂舉行，含台灣在內共有來自13個國家地區，772位畢業生(含86位外籍生)正式完成學業！

其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，在86位慈大應屆畢業外籍生中，相對的顯眼！

這兩位來台就學的南非祖魯族女孩─林琪蘿與何嫣達，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。

請繼續往下閱讀...

1988年，在台灣任職高中教師的何堂興，在友人建議下，帶著妻兒移民到離台灣萬里之遙的南非打拼。

這位台灣老師作夢都沒想過，他會從「台灣人」變成「非洲人」，更從一個「老師」搖身成了一個鞋廠的「老闆」；更不可思議的，他的工廠成立了一個全是祖魯族的非洲小孩的合唱團與樂隊，為了教他們，何堂興又從「老闆」兼任「老師」。

1996年3月，南非慈濟志工意外發現一間沒有牆沒有課桌椅的學校，學生都是站著上課，開始了慈濟志工興建學校的念頭，1997年南非第一所慈濟小學落成，因為工廠就在學校附近，何堂興和廖紹利夫妻利用時間到慈濟小學課輔，教他們簡單中文、學唱歌曲等，廖紹利師姊回憶，當時南非經濟很不好，很多家庭沒水沒電，小朋友放學後，接他們到工廠來吃晚餐，吃不完的還可以帶回家，小朋友都是洗完澡、洗完衣服後才回去。

▼南非祖魯族女孩林琪蘿(左一)、何嫣達(右一)取得慈濟大學學位，當年在南非雷地史密斯發起興建學校，提供給當地祖魯族孩童就學機會的何堂興師兄(右二)，特地回花蓮慈濟大學參加兩位南非祖魯族女孩的畢業典禮！

▲▼2019年6月2日慈濟大學畢業典禮其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。（圖／慈濟大學提供）

2004年，南非慈濟志工帶著南非慈濟第一小學16人，參加慈濟教育志業的校慶，何嫣達和林琪蘿那時就在現在畢業典禮的舞台上表演。

當年，這群南非祖魯族孩子，有著與生俱來的專業律動舞蹈及音樂細胞，加上有何堂興等人不斷的教導下，這群孩子首度在花蓮靜思堂表演，他們上台表演時，台下近千位台灣的觀眾包括慈濟證嚴法師在內，幾乎都看得非常入神與感動，入神之處是，他們竟然會用中文的慈濟歌選「想師豆」，整齊的比劃出歌詞的含意！感動之處是，來自萬里之外的他們，竟然能用閩南語介紹自己及陳述著台灣的美好！

▼2004年南非祖魯族女孩林琪蘿(右)，第一次離開家鄉、第一次搭機、第一次來到台灣演出的模樣！

▲▼2019年6月2日慈濟大學畢業典禮其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。（圖／慈濟大學提供）

▼2019年林琪蘿已成為台灣慈濟大學大學部應屆畢業生！

▲▼2019年6月2日慈濟大學畢業典禮其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。（圖／慈濟大學提供）

林琪蘿與何嫣達結束這一趟台灣之旅回到南非後，並未忘記在台灣經歷的一切美好的回憶，因此，在她們分別在南非完成中學學程後，2013年，兩位又一起踏上台灣這塊土地，初來先學兩年中文，之後，林琪蘿如願申請進入慈濟大學公衛系，何嫣達則進入慈濟大學醫技系就讀。

兩位學生來到台灣不僅認真求學，更積極參加志工服務，2019年3月伊代風災侵襲東非，讓原本就衛生不好的災區，瘧疾等傳染病疫情更劇，當地志工也聯繫林琦蘿，盼用她在台灣學到的公衛專業，提供災區救災的防疫建議。

林琪蘿說：「15年前，真沒想過能有機會就讀大學，也沒想過，2019年6月2日的今天，在台灣，正式成為慈濟大學的畢業生」！

林琪蘿表示，讀大學，對很多非洲孩子來說，是個無法實現的夢想，但是在她的人生中，受到了慈濟幫助，給她這麼好的禮物，這個因緣，一定會永遠珍惜。

▼林琪蘿上台接受「德育成績優良獎」頒獎。

▲▼2019年6月2日慈濟大學畢業典禮其中來自南非祖魯族女孩「林琪蘿」(Lungelo Thabethe)、「何嫣達」(Mazibuko Nondumiso Ayanda)，與台灣的因緣來自一個情牽15年的台灣之愛，而這份愛，要從南非一位曾是台灣老師、也是慈濟師兄的何堂興說起。（圖／慈濟大學提供）

ET快訊
鳳頭燕鷗遭「塑膠環卡住嘴」！站岸邊好渴卻無法喝水
官員被要求全離席！韓國瑜爆氣嗆李喬如：妳這種議員才不適任
NBA冠軍戰／G2勇士109:104逆轉勝暴龍

關鍵字：慈濟大學,慈濟,台商,非洲,南非,族魯族,助學,獎學金,教育,畢業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

把到「SSR表特正妹」！交往2年多…女友竟想生混血寶寶　台男淚求助被苦勸

影／ 黃捷被問韓國瑜再批4件事：只希望他任內做到這4個字

交往7月...男友死不願合照！ 她見臉書「麻吉照」心碎了　網衝這點勸放生

快來參加！高校畢業歌票選　簡單3步驟選你最愛畢業歌

贈票／小花計畫展第五年　重新看待家的意義

好市多內褲「一組3件800元」！他買4盒拆開　噁心怒扔這件：標籤被剪過

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

把到「SSR表特正妹」！交往2年多…女友竟想生混血寶寶　台男淚求助被苦勸

影／ 黃捷被問韓國瑜再批4件事：只希望他任內做到這4個字

交往7月...男友死不願合照！ 她見臉書「麻吉照」心碎了　網衝這點勸放生

快來參加！高校畢業歌票選　簡單3步驟選你最愛畢業歌

贈票／小花計畫展第五年　重新看待家的意義

好市多內褲「一組3件800元」！他買4盒拆開　噁心怒扔這件：標籤被剪過

6月星座運勢／單身天秤桃花旺、雙魚投資小偏財

台中朋友也吃得到！壽司郎將進軍台中開設街邊店

站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

台灣20分鐘就有1人死於菸害　教你「控糖清肺更EASY」　

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生

法網／比賽不盡力罰款4萬6歐元　美女將首輪獎金泡湯

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：..

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁..

洗臉台爆裂！12歲韓粉百言弟受..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

今起2天防劇烈天氣　下周滯留鋒..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

端午連假天氣搶先看！一張圖懂雨..

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸..

更多熱門

相關新聞

因應台商鮭魚返鄉　市府已整理出土地270公頃

因應中美貿易大戰的台商自中國大陸撤資，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，台南市政府表現最積極，市長黃偉哲前往台南市幾個土地開發區視察後，馬上指示相關局處整理各類型產業專區土地達270公頃，以便供回流台商投資及興建廠房使用，有幾個案子目前正接洽中。

長女畢業成果展　學生秀技藝做公益

目睹新加坡教育的靈活　謝金河：值得台灣學習與借鏡

非洲女孩發願來台讀大學　2人圓夢畢業了

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面