高嘉瑜遇「湖光女神」…驚呼無敵正還單身！　粉絲暴動：我變心了

▲與湖光市場女神合照，議員高嘉瑜驚呼：越來越美還單身。（圖／翻攝高嘉瑜FB，下同）



網搜小組／董美琪報導

台北市議員高嘉瑜常在內湖區趴趴走，日前她在臉書團PO出一張「民間女神」照片，只見一名湖光市場內攤販女員工與高嘉瑜合照，白肌鵝蛋臉及淡淡甜笑，令人驚艷。高嘉瑜笑說「而且她還是單身！」立刻引起近7千網友暴動，有人直說「看來是該來湖光市場逛逛了！」

高嘉瑜1日PO文表示，「湖光市場內不僅有隱藏版美食，還有隱藏版女神，比明星還要美，第一次遇到就驚為天人，沒想到這幾年越來越美，而且還是單身！！而且還是單身！！而且還是單身！！無敵正！相信我！」。

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高嘉瑜接著說，「今天買了好吃的酸豇豆，還遇到無敵大美女，推薦給大家謝記珍寶的滷牛肉、小菜都超美味，買美食還可以看美女，這禮拜已經來不及了，下禮拜六歡迎大家相約湖光市場看美女。」

原來這位美女是湖光市場內謝記珍寶食品的店員，因為是家中事業，周六才會到場幫忙。不少高嘉瑜粉絲相當興奮，紛紛表示「我變心了」、「一堆人暴衝朝聖了」、「看來以後週六湖光市場要一堆人了」、「還是偏愛嘉瑜」、「真的很美」、「真的比高議員漂亮」。

還有人說，「這家辣炒小魚乾、牛筋好吃」、「即便是很便宜的滷豆干也好吃」、「求美女fb」、「跪求ig」、「港湖單身女神換人做」、「這個真的仙啊」。連「提姆正妹報報」小編也來朝聖留言，「看來我要來出外景了～～～。」