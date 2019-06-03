　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高嘉瑜遇「湖光女神」…驚呼無敵正還單身！　粉絲暴動：我變心了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼與湖光市場女神合照，議員高嘉瑜驚呼：越來越美還單身。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

▲與湖光市場女神合照，議員高嘉瑜驚呼：越來越美還單身。（圖／翻攝高嘉瑜FB，下同

網搜小組／董美琪報導

台北市議員高嘉瑜常在內湖區趴趴走，日前她在臉書團PO出一張「民間女神」照片，只見一名湖光市場內攤販女員工與高嘉瑜合照，白肌鵝蛋臉及淡淡甜笑，令人驚艷。高嘉瑜笑說「而且她還是單身！」立刻引起近7千網友暴動，有人直說「看來是該來湖光市場逛逛了！」

高嘉瑜1日PO文表示，「湖光市場內不僅有隱藏版美食，還有隱藏版女神，比明星還要美，第一次遇到就驚為天人，沒想到這幾年越來越美，而且還是單身！！而且還是單身！！而且還是單身！！無敵正！相信我！」。

請繼續往下閱讀...

高嘉瑜接著說，「今天買了好吃的酸豇豆，還遇到無敵大美女，推薦給大家謝記珍寶的滷牛肉、小菜都超美味，買美食還可以看美女，這禮拜已經來不及了，下禮拜六歡迎大家相約湖光市場看美女。」

▲▼與湖光市場女神合照，議員高嘉瑜驚呼：越來越美還單身。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

原來這位美女是湖光市場內謝記珍寶食品的店員，因為是家中事業，周六才會到場幫忙。不少高嘉瑜粉絲相當興奮，紛紛表示「我變心了」、「一堆人暴衝朝聖了」、「看來以後週六湖光市場要一堆人了」、「還是偏愛嘉瑜」、「真的很美」、「真的比高議員漂亮」。

還有人說，「這家辣炒小魚乾、牛筋好吃」、「即便是很便宜的滷豆干也好吃」、「求美女fb」、「跪求ig」、「港湖單身女神換人做」、「這個真的仙啊」。連「提姆正妹報報」小編也來朝聖留言，「看來我要來出外景了～～～。」

ET快訊
快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！攤販驚：爆炸聲很多

關鍵字：高嘉瑜,湖光市場,女神,謝記珍寶,湖光女神

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒空大帝現身！櫃台「18秒催完米酒」煞氣離開　網曝真相：有夠機智

正妹牙醫師專治「嘿咻軟掉」？　劉芷伊生氣了！抓盜圖壯陽藥廠疑在新店

煞氣男友「送塑膠袋」！她打開秒害羞：鋼鐵直男耶　4000網被萌翻笑了

詭譎天氣裡的感動…韓國瑜深夜「142字感性道謝」！韓粉力挺：我們不怕雨

「違規迴轉」1秒車陣竄出　駕駛撞上崩潰：為什麼要逼我吃三寶飯

3塊錢吃三餐！Youtuber街頭易物遇「正妹Coser」　超亮點網敲碗IG

好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

高嘉瑜遇「湖光女神」…驚呼無敵正還單身！　粉絲暴動：我變心了

台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

高嘉瑜遇「湖光女神」…驚呼無敵正還單身！　粉絲暴動：我變心了

台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

新莊地藏庵大拜拜熱鬧登場　文武大眾爺首日「暗訪」出巡

這2位非洲女孩小學來台表演　發願要來讀大學如今畢業了

澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身　海巡聯手清出1000餘公斤垃圾

端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估「上班日」襲

小吃店當自家廚房！她怨裝熟客「自帶食材闖煎檯加菜」　網曝潛藏危機

嘉明湖山難事件逐年減少　山屋「登山教育」課成最大關鍵

影／全家爽吃迴轉壽司！他被拋下吃便當　隨興自製「超道地台版握壽司」網推爆

五年一度「茶鄉媽祖」遶境　護佑當地茶農除蟲鎮煞

年底就看的到！Netflix《巫師》真人影集殺青

法網／5小時5盤苦戰晉級　瓦林卡睽違4年8強對決費爸

高嘉瑜遇「湖光女神」…驚呼無敵正還單身！　粉絲暴動：我變心了

母子5人車禍燒死…大逆轉變「蓄意謀殺」！　200公尺外找到親筆遺書

撇孕妻爽帶小三出國蜜月…男「機場巧遇岳母」糗了！行李箱塞滿性感內衣

法網／羅蘭加洛斯18連勝　納達爾直落三衝8強

快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！當地攤販驚：爆炸聲很多

法網／橫掃歐美聯軍　詹詠然混雙晉級8強

台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

新北工廠照過來！　最猛調查員6月1日起登廠拜訪

台科大博士生信義區夜店喝醉　「強押樓梯猥褻」60歲婦人！

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

台灣人為何超愛戴口罩？　他曝原..

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

端午連假天氣搶先看！一張圖懂雨..

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸..

臉皮好厚！客闖小吃店煎檯「自助..

叫男友割包皮很過分？　網認真回..

聽說有人臉…靈異照好兇！網暴動

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

家人獨留他吃便當　自製台版握壽..

更多熱門

相關新聞

海上女神一家親 　天津媽祖今來台

「兩岸媽祖緣」系列交流活動昨（1日）於天津天后宮啟動，台灣大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮等宮廟代表均與會共祭，迎接天津5尊媽祖神像自今日起，前往台灣探親、交流。鎮瀾宮董事長顏清標指出，媽祖是海峽兩岸共同信仰的「海上和平女神」，要多交流，才能把媽祖立德、行善、大愛的精神傳承下去。

促文化交流　天津媽祖明來台探親

高嘉瑜建議韓國瑜　「這件事」一起告吳子嘉

高嘉瑜分析　韓聲量下跌因這3事件

高嘉瑜點名這些人對韓扣分可能大

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

牛仔短褲出賣　妹子上班「蜜桃掉出」

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」辣翻

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面