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「兩岸媽祖緣」交流天津啟動　五媽祖神像明赴台探親

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▲▼「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／天津報導

為在傳統文化、民間信仰領域進一步促進兩岸交流， 「兩岸媽祖緣」系列交流活動今天上午於天津天后宮啟動，台灣大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮等代表均與會參加祭典，以迎接五座天津媽祖神像於6月2到10日赴台探親。

天津天后宮始建於1326年，是大陸最古老，也是世界三大媽祖宮廟之一，並於2016年獲頒海峽兩岸交流基地。其中，今年「兩岸媽祖緣」交流活動由天津市台辦、九州文化傳播中心舉辦，廣邀兩岸宮廟負責人，專家學者，在1日上午舉辦祭拜、兩岸「眾水合一」儀式，以及「新媒體語境下的媽祖文化交流峰會」。

▲▼「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

天津市委常委冀國強指出，媽祖文化在天津歷史悠久，成為傳承中華文化、增進兩岸同胞情感的重要品牌，於今日啟動儀式後，還將舉辦學術研討、信眾祈福、非遺文化展示等系列活動，進一步增進兩岸同胞民認同。

大陸全國台聯會長黃志賢提到，1987年，大甲鎮瀾宮就曾率領信眾，打破兩岸隔絕的情況赴陸交流，為弘揚兩岸媽祖文化，連接兩岸文化紐帶做出重要貢獻。

▲▼大陸全國台聯會長黃志賢。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台聯會長黃志賢。（圖／記者陳政錄攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標指出，媽祖是海峽兩岸共同信仰的海上和平女神，傳播「立德、行善、大愛」的精神，未來他還將持續將媽祖文化推向世界舞台，並進一步增進兩岸媽祖文化交流。

上午的儀式由大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝宣布文化交流活動啟動後，由顏清標、雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀，和福建湄洲、天津市媽祖宮廟負責人舉辦傳統祭拜儀式，並邀請眾人將取自兩岸多第的水匯聚在一起，「眾水合一」，象徵兩岸融合發展。

據了解，啟動儀式後，天津五座媽祖神像將赴台舉辦探親活動，包括赴台北松山慈祐宮、台中大甲鎮瀾宮、彰化鹿港天后宮、雲林北港朝天宮、高雄朝后宮、佛光山佛陀紀念館等地交流，並同時舉辦「津味廟會」、非遺文化展示、研討會等系列活動。

▲▼「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

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