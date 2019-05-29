「郭台銘藍營最強候選人！」高嘉瑜點名這些人對韓國瑜扣分的可能比較大

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6月1日將參加在凱達格蘭大道舉辦的參選總統造勢活動，不過，據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，鴻海董事長郭台銘的支持度首度超越韓國瑜，對此，台北市議員高嘉瑜29日表示，郭台銘現在的確是藍營最強參選人，反觀「韓國瑜搞錯優先順序，最關心造勢，而不是高雄市政」，犯錯機會反而更高。

針對郭台銘支持度高於韓國瑜，是否會連帶影響到韓國瑜日後的造勢活動，高嘉瑜在《雲端最前線》直播節目中表示，郭台銘現在漸入佳境，看起來是藍營最強候選人，反觀韓國瑜的支持度在往下滑，犯錯機會更高。

高嘉瑜指出，在國民黨七月中正式民調之前，韓國瑜有3場造勢大會，最近的就是6月1日的凱道造勢，而這場造勢活動相關連的人比如國會政黨聯盟主席悟覺妙天、前花蓮縣長傅崐萁、前立委蔡正元，「看起來對韓國瑜加分效果有限，扣分的可能會比較大」。

高嘉瑜認為，若造勢人潮不能如預期所說的15萬人，對韓國瑜不會是好事，且連前新北市長朱立倫都說造勢是勞民傷財，可能會影響一般民眾的觀感。

高嘉瑜也指出，韓國瑜搞錯優先順序，最關心造勢，而不是高雄市政，雖說當總統在高雄上班，利用假日跑總統競選行程，但「應關注眼前該做的事有沒有做好」，面對接下來豪大雨及颱風季的來臨，在高雄市政上有沒有把關好，是韓國瑜即將面臨最嚴酷的考驗。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自雲端最前線）