韓國瑜「3不要」提問總統　蔡英文帶賈德納走大稻埕重申「3不」回應

▲韓國瑜在凱道造勢活動中以「3不要」批判蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日參加凱達格蘭大道造勢活動，挾萬人簇擁的聲勢「3不要」砲轟總統蔡英文「不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立」。蔡英文2日接待美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）後在臉書發文重申「不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭」。

韓國瑜在1日凱道造勢活動中表示，他曾經在去年問蔡英文到底要把台灣帶到哪，但過了6個月了無回應，蔡英文不要中華民國，當了3年總統從來不說中華民國，被逼急了就說「這個國家」、「中華民國台灣」，不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立，請問台灣2300萬同胞要何去何從。

▲蔡英文在臉書中重申「3不」回應韓國瑜的提問。（圖／記者張凱喨攝）

蔡英文2日晚間在臉書上發文，內容提到今日接待連續4年訪問、最挺台灣的美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，並帶他到「台灣民主運動萌芽」的大稻埕，看看台灣民主的活力，與最熱情的台灣人互動。

蔡英文表示，賈德納主席連署呼籲美國政府派遣閣員級官員訪問台灣，最近更提出「台北法案」，支持更強勁的台美關係，穩固台灣的國際空間，特別感謝他為台灣發聲，也再次重申「不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭」。根據總統幕僚指出，文中的「3不」，確實是回應韓國瑜在造勢活動中對蔡英文所提出的「3不要」。