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澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身　海巡聯手清出1000餘公斤垃圾

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記者郭世賢／澎湖報導

金馬澎分署第七岸巡隊為響應「2019年世界海洋日」，為6月22日「澎湖五鄉一市全縣大淨灘」暖身，2日邀請白沙鄉公所共同至後寮沙灘辦理淨灘活動，參加人員共計120人，清運一般垃圾約150.5公斤，資源回收約975.5公斤，經過2小時的同心協力，重現後寮海灘美麗的外貌。

▲ 澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身 海巡聯手清出1000餘公斤垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身，海巡聯手清出1000餘公斤垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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第七岸巡隊平日即戮力執行海洋生態保育，維護海洋環境之清淨與永續經營，於每年東北季風肆虐後，沿岸道路、沙灘均出現大量的海漂垃圾，嚴重破壞生態環境，在考量民眾最能直接參與親近海洋的活動。

▲ 澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身 海巡聯手清出1000餘公斤垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

讓民眾親眼看到海洋污染嚴重的實況，那就是舉辦淨灘活動，於是透過白沙鄉公所邀請當地居民及學校師生共襄盛舉，淨灘區域全長 約1300公尺，在各參與人員積極投入下，經過一個下午的努力，執行成果豐碩。

第七岸巡隊副隊長鄭文豪指出，「海洋」有著豐富的資源，在生態保育，觀光遊憩，經濟發展、漁業生產 以及國防安全上，都有重要的功能。 因此，維護海洋生態環境，不但攸關海洋環境品質及其豐沛的生產力，對於民眾的生活福祉，也有密切的關係，所以透過淨灘活動，呼籲民眾愛惜海洋資源，保護海洋環境，共同為生態保育 盡一份心力。

▲ 澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身 海巡聯手清出1000餘公斤垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 澎湖五鄉一市全縣大淨灘暖身 海巡聯手清出1000餘公斤垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝）

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