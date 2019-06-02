台中海灘驚現「5千公斤大海豚」　岸邊垃圾多到嚇人

▲海巡署日前發動淨灘在台中海邊清出5噸垃圾，就地排成一隻大海豚讓人怵目驚心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署長陳國恩2日在臉書海巡署署長臉書粉絲專《海巡署長室 Coast Guard》寫下一則感性貼文：「今天早上，我們在台中海灘發現一隻『5000公斤的海豚』！」原來海巡日前發動台中海港淨灘活動，短短一個上午就清出5000公斤的垃圾！海巡署將另人怵目驚心的大批垃圾排成一隻海豚形狀，希望藉此呼籲民眾減塑少用一次性餐具，更重要的是別亂丟垃圾破壞台灣美麗海景。

▲海巡署日前發動淨灘一上午在海邊清出5噸垃圾；海巡署長陳國恩呼民眾愛護海洋環境。（圖／記者張君豪翻攝）

陳國恩發文表示：「台灣是個海島國家，但大部分的國人卻離海洋非常的遙遠，遠到沒能察覺到它病了，而且病的很重。」



陳國恩說：「我們舉辦了一場淨灘活動，才一個早上就清出了5,000公斤的垃圾。這些躺在沙灘上的廢棄物，並不是平白無故的出現；絕大多數，都是產自於我們日常生活，像是保麗龍、塑膠袋以及一次性餐具。」

▲海巡署日前發動淨灘、一上午在海邊清出5噸垃圾。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然海巡署方以幽默感性的方式，將淨灘成果、5000公斤的垃圾排成一隻大海豚，但讓人怵目驚心的是，民眾隨手丟棄的垃圾就這樣塞滿台灣美麗的海洋沙灘。海巡署除了維持既定的護魚救災勤務外、也會繼續續辦淨灘活動，希望能吸引民眾投入永續保護海岸生態。

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