處女座老爸洗菜！女兒po「青菜排隊畫面」...萬人讚翻：太療癒了

▲ 洗青菜 。（左圖／翻攝自Pixabay，右圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

處女座的朋友一向以「潔癖和完美主義」為主要特色，一名女網友日前就貼出處女座爸爸洗菜時的照片，畫面整齊吸引了1萬多名網友朝聖讚翻，直呼看了覺得好舒服，「100%處女」、「爸爸懂洗」。

「每次看到我爸在洗菜，都能瞬間秒懂處女座的真諦。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張爸爸洗菜的照片，讓網友們大喊療癒！只見水槽中的菜葉被一片片剝開清洗，不過亮點是老爸還特地把兩排葉子排好好的，葉片一律朝向自己、菜梗朝向牆壁，讓原po看傻。

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▲ 處女座爸爸洗菜 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過貼文一出，許多網友們都大讚看了身心舒暢，「這菜洗的好有技術XD」、「畫面好舒服」、「一定要同一個方向哈哈」、「100%處女」、「強迫症的看了表示好療癒」、「我也會一片一片洗，但不會排隊XD」、「爸爸懂洗」。

另外也有網友讚說這樣比較好料理，因為青菜的葉子多有農藥，經過細心清洗再泡過水會吃得比較安心；而且方向一致的話切菜也方便，「排好的話切比較好切，下鍋的時候就可以梗先下再下葉子。」

▲天秤座朋友洗菜 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他人則表示該好好向這位爸爸學習，「死定了，我根本只過水」、「我們家也有處女座，但是是很自私那種，自己的區域很乾淨，公共區域，樓梯，客廳都不管，垃圾都往公共區域放，自己的房間弄得非常乾淨」。還有媽媽順勢貼出處女座兒子照顏色收玩具的一幕，也吸引許多人按讚。

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▼處女座寶寶收積木XD。（圖／翻攝自爆廢公社二館）