鶯歌下水道爆裂「重擊工人1死1重傷」　負責人：環境問題、非人為疏失

突發中心／新北報導

新北市鶯歌建國路1日中午進行下水道工程時，管線突然爆炸，噴擊現場2名工人，造成1死1重傷的悲劇。對此林姓工地負責人表示，檢查沒問題才下去，結果橫向的水泥涵管彈出來，應該不會有人為的問題，這是環境上面的問題。

當時協助到下水道裡救人的工人表示，一開始有聽到碰一聲，然後下去看狀況時，2名同事倒臥在水裡，有看到橫坑內管線爆開，懷疑人是被管線打到。

▲工安意外造成1死1重傷。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）



林姓工地負責人表示，「東西都檢查完了，水也都抽完了，就是沒有疑慮的狀態下，工人才下去，下去的時候、在那個瞬間，差不多幾秒鐘，事情就發生了；屬於地下水位差，可能在水抽完的情形，然後過了一段時間才把水泥管整個彈出來，這個部分應該不會有人為的問題，這是環境上面的問題。」

▲水利局表示，疑因近日大雨造成地下水位過高形成高壓，造成管徑80公分的混凝土管道破裂。



警方指出，一開始以為是民眾酒醉路倒，到場後才發現是工安意外，而這個工程是由新北市府水利局發包的汙水下水道施工工程；初步研判，水泥涵管因水位形成高壓，造成涵管無法負荷，進而推擠移動、爆裂彈出重擊到工人。

此次工安意外造成李姓男子（46歲）當場沒生命跡象，送醫後仍身亡，而趙姓男子（47歲）則重傷右腿骨折；由於之前都沒有發生過類似案例，目前勞檢及相關單位都已經介入追查究責。

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